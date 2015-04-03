В Тюмени появятся почтовые карточки с символом «Гонки чемпионов» по биатлону

Почтовые карточки с символом «Гонки чемпионов» по биатлону в Тюмени поступят в продажу 5 апреля 2015 года. Приобрести их можно будет в центральном отделении почтовой связи города Тюмени 625000 (ул. Республики, 56), в ОПС 625026 (ул. Республики, 144) и, непосредственно, на самой «Гонке чемпионов», которая пройдет на стадионе «Геолог».
Односторонние почтовые карточки с официальной символикой мероприятия выпущены ограниченным тиражом — всего 3000 экземпляров.
Чтобы зафиксировать знаменательное спортивное событие, почтовую продукцию можно будет погасить художественным штемпелем «Тюменская область — 05.04.2015» во время проведения «Гонки чемпионов» с 14 до 18 часов.
Также, погасить почтовую продукцию можно будет 5 апреля в ОПС 625000 с 8.00 до 12.00 и 6 апреля в течение всего дня с 8.00 до 22.00 в специально выделенном окне отделения связи.
Специально для филателистов и посткроссеров погашенные почтовые карточки с 6 апреля будут доступны для продажи в ОПС 625026, сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области — филиала ФГУП «Почта России».
»Филателия сама по себе — многогранная область коллекционирования. Она включает в себя марки, открытки, конверты и, в том числе, почтовые штемпели, — говорит и.о. директора Тюменского филиала Почты России Дмитрий Чемакин. — Почтовые карточки с официальным логотипом «Гонки чемпионов» по биатлону, несомненно, будут представлять интерес, как для коллекционеров, так и для любителей спорта. Их будут оставлять на память, демонстрировать на выставках, отправлять по всему миру и все будут знать, что «Гонка чемпионов» проходила именно в Тюмени».