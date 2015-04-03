В Тюмени появятся почтовые карточки с символом «Гонки чемпионов» по биатлону

»Филателия сама по себе — многогранная область коллекционирования. Она включает в себя марки, открытки, конверты и, в том числе, почтовые штемпели, — говорит и.о. директора Тюменского филиала Почты России Дмитрий Чемакин. — Почтовые карточки с официальным логотипом «Гонки чемпионов» по биатлону, несомненно, будут представлять интерес, как для коллекционеров, так и для любителей спорта. Их будут оставлять на память, демонстрировать на выставках, отправлять по всему миру и все будут знать, что «Гонка чемпионов» проходила именно в Тюмени».