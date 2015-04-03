Сотрудница банка, оформляя кредиты по чужим паспортам, похитила полмиллиона

В 2014 году Анна Першакова временно исполняла обязанности руководителя кредитно-кассового офиса одного из банков. Сначала одна, а потом с сообщником девушка оформляла кредиты на третьих лиц, после чего снимала деньги с банковских кредитных карт.
«Первый фиктивный кредит в сумме 50 тысяч рублей Першакова оформила 9 июня 2014 года. Она отсканировала свой паспорт и с помощью компьютерной программы поменяла в скане одну букву в своей фамилии и цифры в номере паспорта. Так получилась копия паспорта на Певшакову, по которому и был оформлен кредит. Со своего рабочего телефона женщина позвонила оператору банка и активировала банковскую карту, после чего сняла с карты 50 тысяч рублей и их присвоила», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Как полагает следствие, в период с 16 июня по 7 августа Першакова действовала уже с сообщником. Он предоставлял копии паспортов и активировал банковские карты, она оформляла кредиты. Затем криминальная пара попеременно снимала деньги с банковских карт и их похищала.
Следствием установлено, что обманным путем было оформлено 8 кредитов. Общий размер ущерба, причиненного банку, составил 562 тысяч рублей. В августе Першакова уволилась с работы и уехала из Тюмени. Махинации были выявлены после того, как по выданным кредитам не поступили платежи. В сентябре 2014 года банк обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело.
Прокуратура Тюменской области утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в отношении Першаковой в Центральный районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу. Личность сообщника девушки устанавливается.
Отметим, что санкция ч.3 ст.159 УК РФ предусматривает штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 6 лет.