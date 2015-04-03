Сотрудница банка, оформляя кредиты по чужим паспортам, похитила полмиллиона

«Первый фиктивный кредит в сумме 50 тысяч рублей Першакова оформила 9 июня 2014 года. Она отсканировала свой паспорт и с помощью компьютерной программы поменяла в скане одну букву в своей фамилии и цифры в номере паспорта. Так получилась копия паспорта на Певшакову, по которому и был оформлен кредит. Со своего рабочего телефона женщина позвонила оператору банка и активировала банковскую карту, после чего сняла с карты 50 тысяч рублей и их присвоила», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.