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Россия запретила импорт чистящих средств «Мистер Мускул» из Украины

3 апреля 2015, 14:10
Роспотребнадзор запретил с 23 марта 2015 года импорт чистящих и моющих средств компании ООО «СК Джонсон» (Украина, входит в структуру SC Jonson), которая поставляет продукцию под брендами Raid, «Туалетный утенок», «Мистер Мускул», Kiwi (крем для обуви), Glade (освежители воздуха). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
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Тюмень

«При исследовании средства для мытья стекол Mr. Muscle, средства для мытья и чистки кухонных поверхностей Mr. Muscle и чистящих средств для унитазов „Туалетный утенок“ производства „СК Джонсон“ установлено их несоответствие гигиеническим требованиям по раздражающему действию», — поясняется в сообщении службы.

Как напоминает «Лента. Ру», ранее Россельхознадзор запрещал поставки украинских свиней из Киевской области. В 2014 году Россия ограничила поставки целого ряда украинских товаров. Так, был запрещен ввоз овощей и фруктов. Кроме того, наложен запрет на поставки сыра, соевых бобов, кукурузной крупы, соков, фруктовых, овощных и рыбных консервов, молока и молочной продукции, спиртных напитков и сладостей.

Отметим, компания SC Johnson была основана в 1886 году Сэмюэлем Кертисом Джонсоном. В портфель брендов входят продукты по борьбе с насекомыми Raid и OFF, полироль Pronto, освежители воздуха Oust и Glade, чистящие и моющие средства Mr. Muscle и «Туалетный утенок» и средства для ухода за обувью Kiwi.

Фото: likarinfund.org

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