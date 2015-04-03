Россия запретила импорт чистящих средств «Мистер Мускул» из Украины

«При исследовании средства для мытья стекол Mr. Muscle, средства для мытья и чистки кухонных поверхностей Mr. Muscle и чистящих средств для унитазов „Туалетный утенок“ производства „СК Джонсон“ установлено их несоответствие гигиеническим требованиям по раздражающему действию», — поясняется в сообщении службы.
Как напоминает «Лента. Ру», ранее Россельхознадзор запрещал поставки украинских свиней из Киевской области. В 2014 году Россия ограничила поставки целого ряда украинских товаров. Так, был запрещен ввоз овощей и фруктов. Кроме того, наложен запрет на поставки сыра, соевых бобов, кукурузной крупы, соков, фруктовых, овощных и рыбных консервов, молока и молочной продукции, спиртных напитков и сладостей.
Отметим, компания SC Johnson была основана в 1886 году Сэмюэлем Кертисом Джонсоном. В портфель брендов входят продукты по борьбе с насекомыми Raid и OFF, полироль Pronto, освежители воздуха Oust и Glade, чистящие и моющие средства Mr. Muscle и «Туалетный утенок» и средства для ухода за обувью Kiwi.
Фото: likarinfund.org