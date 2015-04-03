Россия запретила импорт чистящих средств «Мистер Мускул» из Украины

Как напоминает «Лента. Ру», ранее Россельхознадзор запрещал поставки украинских свиней из Киевской области. В 2014 году Россия ограничила поставки целого ряда украинских товаров. Так, был запрещен ввоз овощей и фруктов. Кроме того, наложен запрет на поставки сыра, соевых бобов, кукурузной крупы, соков, фруктовых, овощных и рыбных консервов, молока и молочной продукции, спиртных напитков и сладостей.