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Наркополицейские изъяли 200 тысяч доз «синтетики»

3 апреля 2015, 12:35
Сотрудники оперативных служб ФСКН России по Тюменской области и их коллеги из Приморского края не позволили попасть на территорию нашего региона крупной партии «синтетики». Было изъято 200 тысяч доз опасных веществ, которые могли распространиться по территории всей области — от Салехарда до Ишима.
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Тюмень

Сотрудники оперативных служб ФСКН России по Тюменской области и их коллеги из Приморского края не позволили попасть на территорию нашего региона крупной партии «синтетики». Было изъято 200 тысяч доз опасных веществ, которые могли распространиться по территории всей области — от Салехарда до Ишима.

«Накануне тюменскими наркополицейскими была завершена операция по пресечению оптового канала поставки синтетических наркотиков на территорию региона. Результатом стало задержание наркодельцов и изъятие шести килограммов высокотоксичного реагента, который используется для изготовления курительных смесей. По самым скромным оценкам из такого количества концентрата возможно изготовить более 30 килограммов курительных смесей. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в одном из городов Приморского края заложен тайник с еще одним видом синтетического наркотика, так называемой „солью“, который тоже предназначался для сбыта на территории Тюменской области. 10 килограммов его было изъято в сотрудничестве с коллегами из Приморья», — рассказали в пресс-службе УФСКН по Тюменской области.

Там отметили, что в настоящее время преступники помещены в следственный изолятор, им грозит до 20 лет лишения свободы.

Наркополицейские призывают жителей города Тюмени и области к сотрудничеству в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Любая информация, связанная с совершением преступлений в этой сфере, принимается круглосуточно по телефону доверия: 27-00-00. Анонимность гарантируется. Также звонки принимаются по телефону единого антинаркотического номера ФСКН России 8-800-345-67-89. Звонок бесплатный. Онлайн-обращения можно оставить в разделе «Интернет-приемная» на официальном сайте управления.

Фото и видео предоставлены пресс-службой Управления ФСКН России по Тюменской области

#Новости#Тюмень#Наркотики#Таня#Происшествия
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