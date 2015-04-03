Наркополицейские изъяли 200 тысяч доз «синтетики»

«Накануне тюменскими наркополицейскими была завершена операция по пресечению оптового канала поставки синтетических наркотиков на территорию региона. Результатом стало задержание наркодельцов и изъятие шести килограммов высокотоксичного реагента, который используется для изготовления курительных смесей. По самым скромным оценкам из такого количества концентрата возможно изготовить более 30 килограммов курительных смесей. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в одном из городов Приморского края заложен тайник с еще одним видом синтетического наркотика, так называемой „солью“, который тоже предназначался для сбыта на территории Тюменской области. 10 килограммов его было изъято в сотрудничестве с коллегами из Приморья», — рассказали в пресс-службе УФСКН по Тюменской области.