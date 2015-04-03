Конкурс «Педагог года Тюменской области» стартует 6 апреля

Участие в конкурсе примут 73 педагога в четырех номинациях: «Учитель года Тюменской области», «Воспитатель года Тюменской области», «Мастер года Тюменской области», «Педагог года Тюменской области».
В течение конкурсных дней они проведут открытые уроки, мастер-классы, публичные выступления, презентации, примут участие в круглых столах и семинарах.
Профессиональные состязания учителей и педагогов-психологов будут организованы в тюменской школе № 15. Воспитателям предстоит проявлять педагогический талант на базе детского сада № 134. Мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин примет Тюменский колледж транспорта.
Вместе с экспертами конкурсные испытания будут оценивать ученическое и студенческое жюри — лучшие представители молодежи Тюменской области, имеющие интеллектуальные и творческие достижения, сообщают в департаменте образования и науки Тюменской области.
Напомним, мероприятие направлено на развитие творческого потенциала педагогов, а также на поиск и распространение новых технологий в образовательном процессе.
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