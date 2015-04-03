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Конкурс «Педагог года Тюменской области» стартует 6 апреля

3 апреля 2015, 14:23
В Тюмени стартует XXIII областной конкурс профессионального мастерства «Педагог года Тюменской области». Торжественная церемония открытия пройдет 6 апреля в школе № 15 в 10:00.
Сюжет
Тюмень

Участие в конкурсе примут 73 педагога в четырех номинациях: «Учитель года Тюменской области», «Воспитатель года Тюменской области», «Мастер года Тюменской области», «Педагог года Тюменской области».

В течение конкурсных дней они проведут открытые уроки, мастер-классы, публичные выступления, презентации, примут участие в круглых столах и семинарах.

Профессиональные состязания учителей и педагогов-психологов будут организованы в тюменской школе № 15. Воспитателям предстоит проявлять педагогический талант на базе детского сада № 134. Мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин примет Тюменский колледж транспорта.

Вместе с экспертами конкурсные испытания будут оценивать ученическое и студенческое жюри — лучшие представители молодежи Тюменской области, имеющие интеллектуальные и творческие достижения, сообщают в департаменте образования и науки Тюменской области.

Напомним, мероприятие направлено на развитие творческого потенциала педагогов, а также на поиск и распространение новых технологий в образовательном процессе.

Фото: http://ru.azimage.com

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