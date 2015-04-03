Горячие новости: пикет на Харьковской, похищенная девушка и реконструкция развязки

Обрушившийся дом на улице Харьковской, 52А все также продолжает волновать тюменцев. Новость о пикете, который устроили пострадавшие, набрала более семи тысяч просмотров. По словам жильцов, им не выплатили компенсацию, ничего не объясняют, а трещины, которые пошли по дому, оперативно заполняют растворами.
В пресс-службе администрации города пояснили, что на объекте действительно идет экспертиза и работают специалисты. Каждому жителю объяснили, как действовать, куда обращаться и где получить консультацию. За выплатами обратилось уже 7 человек.
Пользователи NashGorod.ru в основном сочувствуют пострадавшим жильцам. «Не у всех есть возможность улучшить свои жилищные условия, не завидуйте. Не дай бог оказаться в их ситуации и остаться без крова над головой, в ожидании неизвестно чего…», — пишет форумчанин lefa.
Не менее популярной среди горожан стала новость о похищении двадцатидвухлетней тюменки. Двое мужчин похитили дочь состоятельного человека, надеясь получить 5 миллионов рублей в качестве выкупа. Девушка более суток провела на съемной квартире — злоумышленники привязали ее к батарее. На следующие сутки сотрудники правоохранительных органов задержали похитителей и освободили заложницу.
Замыкает тройку лидеров новость о закрытии на реконструкцию транспортной развязки на улице Республики — 50 лет Октября. Перекрытие развязки отразилось на дорожной ситуации в целом: затруднено движение на путепроводе по улице Пермякова, а также по Республики по направлению из центра. Ориентировочно транспортная развязка на улице Республики в районе завода «Электрон» будет закрыта до 1 августа.
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