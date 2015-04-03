Авария на водоводе чуть не оставила город без воды

В «Тюмень водоканале» пояснили, что на магистральном водоводе диаметром 800 мм случилось повреждение. «Этот водовод питает примерно четверть города, и если его отключить, то давление по городу будет снижено, а какие-то районы и вовсе останутся без воды, поэтому мы ведем работы по устранению утечки под давлением. С утра выполнены работы по перенаправлению воды от жилого сектора, — пояснил руководитель пресс-службы компании „Росводоканал Тюмень“ (ООО „Тюмень Водоканал“) Иван Камельских. — Ведутся работы по устранению повреждения».