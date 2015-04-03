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Авария на водоводе чуть не оставила город без воды

3 апреля 2015, 13:49
Жители нескольких частных домов на Кремлевской улице в Тюмени сегодня вынуждены заняться генеральной уборкой своих подворий — у них затопило дворы и тротуары. С этой проблемой в редакцию NashGorod.ru обратился бдительный тюменец. Как оказалось, повреждение на магистральном водоводе чуть не оставило полгорода без водоснабжения.

«К 8 утра вода почти полностью наполнила выгребные канализационные ямы и погреба частников. Об аварии было сообщено в аварийную службу около 7 утра, на текущий момент работы по устранению аварии не начаты», — сообщил житель одного из домов и предоставил видеосюжет о подтоплении.

В «Тюмень водоканале» пояснили, что на магистральном водоводе диаметром 800 мм случилось повреждение. «Этот водовод питает примерно четверть города, и если его отключить, то давление по городу будет снижено, а какие-то районы и вовсе останутся без воды, поэтому мы ведем работы по устранению утечки под давлением. С утра выполнены работы по перенаправлению воды от жилого сектора, — пояснил руководитель пресс-службы компании „Росводоканал Тюмень“ (ООО „Тюмень Водоканал“) Иван Камельских. — Ведутся работы по устранению повреждения».

Причиной происшествия мог стать скачок напряжения, который повлек за собой перепад давления, что привело к повреждению магистрального водопровода. Специалисты тюменского водоканала следят за ситуацией и ведут необходимые работы.

#Новости#Водоснабжение#Тюмень Водоканал#Затопление#Женя#Общество
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