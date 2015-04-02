В парке у храма подростки подрались с неформалами

Накануне, 1 апреля, в парке возле храма Дмитрия Донского (улица Республики, район КПД) произошла драка. Некоторые из ее участников попали в полицию.
«Вчера в районе КПД группа подростков напала на сбор неформалов. До этого полиция увезла часть сборки, — сообщила в редакцию интернет-портала Nashgorod.ru тюменка Оксана. — Просто жаль молодежь, которая бездумно, под предводительством кого-то, идет на необъяснимые поступки. Их кто-то объединил и сказал «фас».
В пресс-службе УМВД по г. Тюмени подтвердили, что 1 апреля около 18.30 в парке возле храма Дмитрия Донского на улице Республики произошла драка. На место происшествия выезжал экипаж патрульно-постовой службы.
«В настоящее время взято объяснение с молодого человека, который сообщил, что на него без всякой причины напала группа молодых людей. Также по данному факту опрошены еще двое молодых людей, доставленных в отдел полиции № 5 с места происшествия. Работа по сбору материала продолжается», — отметили в полиции.