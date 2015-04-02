В парке у храма подростки подрались с неформалами

«В настоящее время взято объяснение с молодого человека, который сообщил, что на него без всякой причины напала группа молодых людей. Также по данному факту опрошены еще двое молодых людей, доставленных в отдел полиции № 5 с места происшествия. Работа по сбору материала продолжается», — отметили в полиции.