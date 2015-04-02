В Ишимском районе покончил с собой безработный любитель алкоголя

В конце марта в частном доме, расположенном в селе Бокаревка Ишимского района, было обнаружено тело мужчины 1963 года рождения с признаками суицида. По предварительным данным, он нигде не работал, и длительное время злоупотреблял спиртными напитками. Ранее мыслей о суициде не высказывал, — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.