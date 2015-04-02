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В Ишимском районе покончил с собой безработный любитель алкоголя

2 апреля 2015, 15:31
В Ишимском районе покончил с собой 51-летний мужчина. По данному факту проводят проверку следователи.

В Ишимском районе покончил с собой 51-летний мужчина. По данному факту проводят проверку следователи.

В конце марта в частном доме, расположенном в селе Бокаревка Ишимского района, было обнаружено тело мужчины 1963 года рождения с признаками суицида. По предварительным данным, он нигде не работал, и длительное время злоупотреблял спиртными напитками. Ранее мыслей о суициде не высказывал, — отметили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение

#Новости#Самоубийства#Тюменская область#Таня#Происшествия
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