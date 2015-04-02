Тюменцы испытывают острый дефицит йода

Между тем, недостаточное поступление в организм йода может привести к нарушению выработки щитовидной железой гормонов, которые отвечают за рост, развитие, обмен веществ и многие другие процессы в организме. Эта причина чаще всего оказывает свое негативное влияние на детей и беременных женщин.