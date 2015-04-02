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Тюменцы испытывают острый дефицит йода

2 апреля 2015, 14:51
Особенности географического расположения сделали Тюменскую область регионом с природным дефицитом йода. Ежегодно на территории области регистрируются заболевания, связанные с нехваткой в организме этого важного элемента. С 1997 года реализуется программа массовой йодной профилактики, носителем йода выбрана йодированная соль. Однако далеко не все тюменцы регулярно принимают ее в пищу.
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Тюмень

На данный момент в Тюменской области йодированной солью на 100% обеспечены детские, лечебные и оздоровительные учреждения.

На предприятиях торговли, пищеблоках образовательных учреждений осуществляется контроль качества йодированной соли. Так, в 2014 году было исследовано 486 проб, в том числе 68 проб импортной соли. Санитарные нарушения были выявлены лишь в трех из них.

По результатам проведенного Роспотребнадзором анкетирования тюменцев, 64,7% опрошенных знают о том, что в Тюменской области дефицит йода. Однако при том, что 79,2% жителей Тюменской области считают йодированную соль прекрасным средством профилактики йододефицита, лишь 48% регулярно используют ее в питании.

Между тем, недостаточное поступление в организм йода может привести к нарушению выработки щитовидной железой гормонов, которые отвечают за рост, развитие, обмен веществ и многие другие процессы в организме. Эта причина чаще всего оказывает свое негативное влияние на детей и беременных женщин.

Фото: http://www.lormed.ru

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