Тюменцев просят принести вещи для украинских беженцев

«Через нас прошло более 150 семей: молодые, пожилые, матери-одиночки с детьми, беременные с множеством детей и племянников, которых просто вывезли из войны. Мы собираем для них все… очень многие семьи живут в деревнях в баньках или летних домиках, им нужны любые вещи», — рассказывает организатор и волонтер проекта Татьяна Литонова.