Тюменцев просят принести вещи для украинских беженцев

Нуждающиеся в помощи люди оставляют свои просьбы на одном из тюменских форумов. Волонтеры отвечают им, собирают вещи по городу, самостоятельно перебирают и адресно развозят беженцам, сообщает пресс-служба школы.
«Через нас прошло более 150 семей: молодые, пожилые, матери-одиночки с детьми, беременные с множеством детей и племянников, которых просто вывезли из войны. Мы собираем для них все… очень многие семьи живут в деревнях в баньках или летних домиках, им нужны любые вещи», — рассказывает организатор и волонтер проекта Татьяна Литонова.
Тюменцам предлагается не выбрасывать неиспользуемые вещи, которые могут кому-то еще пригодиться, а пожертвовать их нуждающимся людям. Это может быть чистая детская, подростковая и взрослая одежда и обувь, предметы гигиены, бытовые приборы (электрические плитки, чайники, посуда и т.п.)
Чтобы облегчить работу волонтеров, желательно подписать содержимое пакетов. Все это можно приносить в школу йоги «Мудра» по адресу: ул. Урицкого, 5 (ул. Тургенева, 19), фабрика обуви «Восход», 2 этаж. Ее расписание находится на официальной странице Вконтакте: https://vk.com/yoga_school_mudra.