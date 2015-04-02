Теплосеть не могла быть причиной сырости в доме по улице Харьковской, 52а

Высокая влажность могла стать причиной обрушения дома № 52а на улице Харьковской в Тюмени. Так считают в некоторых тюменских СМИ. Сегодня «Тепло Тюмени» филиал ПАО «СУЭНКО» высказало опровержение предположения, что причиной сырости могла стат тепловая сеть.
«Тепло Тюмени» считает опубликованную информацию не соответствующей действительности. Так, из схемы программного комплекса ZULU, четко видно где именно расположена тепловая сеть, относительно дома по ул. Харьковская,52а находящаяся на обслуживании у «Тепло Тюмени» — филиал ПАО «СУЭНКО». Все то, что на схеме размещено в помещении — это внутренние инженерные коммуникации», — сообщает пресс-служба компании.
Указанная тепловая сеть исправно эксплуатируется «Тепло Тюмени», поэтому доводы о том, что она «периодически замерзала и оттаивала» не имеют под собой оснований.
«Ввиду того, что данный дом был построен более 40 лет назад, вероятно, что внутридомовые инженерные сети, ответственность за состояние которых, несут собственники дома, находились в ветхом состоянии. Таким образом данные инженерные сети могли послужить причиной сырости в доме», — говорят в «Тепло Тюмени».
Напомним, в домах 52а и 52б ведется экспертиза, результаты которой еще не оглашены, поэтому делать выводы о причинах разрушения здания преждевременно.