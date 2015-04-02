Теплосеть не могла быть причиной сырости в доме по улице Харьковской, 52а

«Тепло Тюмени» считает опубликованную информацию не соответствующей действительности. Так, из схемы программного комплекса ZULU, четко видно где именно расположена тепловая сеть, относительно дома по ул. Харьковская,52а находящаяся на обслуживании у «Тепло Тюмени» — филиал ПАО «СУЭНКО». Все то, что на схеме размещено в помещении — это внутренние инженерные коммуникации», — сообщает пресс-служба компании.