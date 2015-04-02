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Норма энергопотребления не принесет выгоды для экономики региона

2 апреля 2015, 12:01
Бизнесмены Тюменской области уверены, что введение норматива потребления электроэнергии не принесут выгоды местной экономике, а вот на рядовых потребителях отразится.

В 2016 году в России могут ввести социальную норму на потребление электроэнергии. Тюменской области это нововведение также коснется. Ключевые вопросы, касающиеся нового порядка расчетов за электричество, обсудили на заседании межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе Тюменской области.

«Для экономики Тюменской области данная норма не принесет никакой выгоды, зато создаст массу других проблем в сфере тюменской электроэнергетики. Например, будет необходимо поддерживать новую систему в рабочем состоянии, да и размер платежей для населения может возрасти», — прокомментировал президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин.

«Этот вопрос очень важный, потому что он предполагает выгоды для населения, но для Тюменской области их нет. В нашем регионе главные потребители энергии — это предприятия промышленности, а население „забирает“ только 20%. В этом свете никаких плюсов для нашей экономики нет», — комментирует Эдуард Абдуллин.

По информации пресс-службы Торгово-промышленной палаты Тюменской области, эта организация подготовит соответствующий документ в Министерство энергетики России с просьбой передать решение о принятии нормы на уровень региональных властей. «В этом случае нормы можно будет избежать. А значит — сохранить стабильность в тюменской электроэнергетике», — считает Абдуллин.

#Новости#Энергоснабжение#Торгово-промышленная палата Тюменской области#Социальные нормы#Женя#Общество
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