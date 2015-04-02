Норма энергопотребления не принесет выгоды для экономики региона

«Этот вопрос очень важный, потому что он предполагает выгоды для населения, но для Тюменской области их нет. В нашем регионе главные потребители энергии — это предприятия промышленности, а население „забирает“ только 20%. В этом свете никаких плюсов для нашей экономики нет», — комментирует Эдуард Абдуллин.