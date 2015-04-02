К юбилею Победы в Тюменской области пройдет более 700 мероприятий

«Вся наша работа идет в соответствии с утвержденными графиками и планами. Мы переходим на более интенсивный режим, параллельно по разным направлениям трудятся рабочие группы. Такой подход позволяет оперативно решать возникающие вопросы, — предваряя разговор, отметила Наталья Шевчик. — Общеобластной план включает более 700 различных акций и проектов. Большая часть из них была предложена и поддержана жителями области. Первый заместитель главы региона поблагодарила всех, кто активно обсуждал и помогал сверстать сводный план, основные праздничные мероприятия которого запланированы на первую декаду мая.
По словам директора областного департамента культуры Юлии Шакурской, 6 мая в филармонии состоится концерт для участников и ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. В программе — выступление народного артиста России Дмитрия Хворостовского с ансамблем песни и пляски МВД России.
8 мая в Тюменской области стартуют общероссийские акции. В первой половине дня состоятся торжественные церемонии возложения цветов к мемориальным комплексам «Память», «Погибшим сотрудникам органов внутренних дел в годы Великой Отечественной войны и в мирное время», а также к мемориалу «Вечный огонь», который к этому времени уже будет открыт после реконструкции.
В музее «Городская Дума» стартует интерактивная выставка «Тюмень. Война. Великая победа». «Экспозиция, расположенная внутри здания, будет дополнена большой интерактивной зоной на улице. Здесь будут размещены орудия того времени, организована трансляция хроники и фотографий из военного архива», — уточнила Юлия Шакурская.
Завершится предпраздничный день на площади 400-летия Тюмени митингом-концертом «Вспомним всех поименно».
9-го мая в 10 утра начнется традиционное прохождение войск тюменского гарнизона и шествие трудовых коллективов. В этот день в Тюмени праздничные мероприятия будут организованы на 15 площадках, основные из них состоятся на Центральной площади и у драмтеатра.
Добавим, что в апреле заседания оргкомитета будут проходить каждую неделю. К следующему разговору в режиме видеоконференцсвязи подключатся и муниципальные образования области, сообщает пресс-служба Губернатора Тюменской области.