К юбилею Победы в Тюменской области пройдет более 700 мероприятий

«Вся наша работа идет в соответствии с утвержденными графиками и планами. Мы переходим на более интенсивный режим, параллельно по разным направлениям трудятся рабочие группы. Такой подход позволяет оперативно решать возникающие вопросы, — предваряя разговор, отметила Наталья Шевчик. — Общеобластной план включает более 700 различных акций и проектов. Большая часть из них была предложена и поддержана жителями области. Первый заместитель главы региона поблагодарила всех, кто активно обсуждал и помогал сверстать сводный план, основные праздничные мероприятия которого запланированы на первую декаду мая.