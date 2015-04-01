Водопроводные трубы в Тюмени будут ремонтировать роботы

В редакцию NashGorod.ru обратился тюменец Игорь, который сообщил о странном роботе, в одном из колодцев по улице 30 лет Победы.
«Мы получили опытный образец робота, который позволяет проводить ремонты на сетях водоснабжения в полностью автоматическом режиме, пока это тестовый образец, переданный нам разработчиками данного аппарата абсолютно бесплатно, чтобы мы могли испытать его и высказать свои предложения по усовершенствованию его работы, — поясняет руководитель пресс-службы компании „Росводоканал Тюмень“ (ООО „Тюмень Водоканал“) Иван Камельских. — Мы заинтересованы в таких разработках, поскольку они позволяют сократить сроки проведения работ на сетях, а значит минимизировать и создаваемые при этом неудобства».
В тюменском водоканале пояснили, что робот пока способен выполнять несколько функций: проводить поиск места повреждения, производить раскопку, устанавливать хомут, вести сварочные работы, при этом после проведения работ специальный программный комплекс будет оценивать качество работ и выводить отчёт на компьютер диспетчера тюменского водоканала. Издалека робот похож на человека, как объясняют его разработчики, это сделано для того, чтобы снизить риск вандальских действий в его отношении, поскольку в перспективе робот должен работать без участия человека, а охранять сам себя он не способен.
«Сейчас мы тестируем навыки робота на выведенных из работы сетях и не участвующих в обеспечении тюменцев водой, нам необходимо понять его принцип работы, оценить качество и скорость проводимых операций, — добавляет Иван Камельских, — весьма неплохие результаты робот показывает при проведении раскопок и монтаже запорно-регулирующей арматуры».
Сейчас все работы робот проводит под контролем технических специалистов тюменского водоканала.
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