Водопроводные трубы в Тюмени будут ремонтировать роботы

В тюменском водоканале пояснили, что робот пока способен выполнять несколько функций: проводить поиск места повреждения, производить раскопку, устанавливать хомут, вести сварочные работы, при этом после проведения работ специальный программный комплекс будет оценивать качество работ и выводить отчёт на компьютер диспетчера тюменского водоканала. Издалека робот похож на человека, как объясняют его разработчики, это сделано для того, чтобы снизить риск вандальских действий в его отношении, поскольку в перспективе робот должен работать без участия человека, а охранять сам себя он не способен.