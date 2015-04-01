В Тюменской области будут награждать «За мужественный поступок»

такой наградой будут поощрены жители региона, проявивше самоотверженность и мужество при выполнении гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, в том числе при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф, при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью. Этим знаком отличия могут быть награждены также жители других регионов России, участвовавшие в спасении людей во время чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории Тюменской области, сообщает пресс-служба главы региона.
По положению, с инициативой о награждении знаком могут выйти трудовые коллективы, общественные организации, органы власти, обладающие информацией о произошедшем, но не позднее 3-х лет со времени события. Ходатайство направляется губернатору области через администрацию городского округа (муниципального района), на территории которого совершен мужественный поступок. На кандидата заполняется наградной лист с описанием произошедшего события.
Вручать знак отличия Тюменской области «За мужественный поступок» и удостоверения к нему будет губернатор на торжественных мероприятиях, проводимых в преддверии региональных и российских праздничных дат.
Добавим, что данный знак станет девятым в списке наград Тюменской области, в нем также знак отличия «За достижения в труде», учрежденный в 2013 году, медаль «Материнская слава», которую начали вручать в 2006 году.
Фото: phototyumen.ru