В Тюменской области будут награждать «За мужественный поступок»

такой наградой будут поощрены жители региона, проявивше самоотверженность и мужество при выполнении гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, в том числе при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф, при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью. Этим знаком отличия могут быть награждены также жители других регионов России, участвовавшие в спасении людей во время чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории Тюменской области, сообщает пресс-служба главы региона.