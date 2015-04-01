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В Тюменской области будут награждать «За мужественный поступок»

1 апреля 2015, 14:01
Жители области смогут получить особый знак отличия. Награда дается не каждому, ее еще нужно заслужить. Губернатор области Владимир Якушев подписал постановление 30 марта 2015 года об учреждении знака отличия «За мужественный поступок».

такой наградой будут поощрены жители региона, проявивше самоотверженность и мужество при выполнении гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, в том числе при спасении людей во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф, при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью. Этим знаком отличия могут быть награждены также жители других регионов России, участвовавшие в спасении людей во время чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории Тюменской области, сообщает пресс-служба главы региона.

По положению, с инициативой о награждении знаком могут выйти трудовые коллективы, общественные организации, органы власти, обладающие информацией о произошедшем, но не позднее 3-х лет со времени события. Ходатайство направляется губернатору области через администрацию городского округа (муниципального района), на территории которого совершен мужественный поступок. На кандидата заполняется наградной лист с описанием произошедшего события.

Вручать знак отличия Тюменской области «За мужественный поступок» и удостоверения к нему будет губернатор на торжественных мероприятиях, проводимых в преддверии региональных и российских праздничных дат.

Добавим, что данный знак станет девятым в списке наград Тюменской области, в нем также знак отличия «За достижения в труде», учрежденный в 2013 году, медаль «Материнская слава», которую начали вручать в 2006 году.

Фото: phototyumen.ru

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