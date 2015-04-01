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В Тюмени 2 апреля отключат четыре светофора

1 апреля 2015, 16:45
На тюменских дорогах 2 апреля будут отключены несколько светофоров. Отключение будет произведено на время проведения плановых работ на сетях электроснабжения.
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Тюмень

С 8 до 17 часов светофоры не будут работать на ул. Товарное шоссе в районе школы № 50, на пересечении ул. Товарное шоссе и ул. Железнодорожной; на пересечении ул. Первомайской и ул. Товарное шоссе, а также на пересечении ул. Интернациональной и ул. Транспортной.

При выборе маршрута движения по дорогам города водителям и пешеходам стоит быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков, сообщает МКУ «Тюменьгортранс». Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс»: 68-84-35.

Фото: http://chaiknet.ru

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