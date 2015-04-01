В Тюмени 2 апреля отключат четыре светофора

С 8 до 17 часов светофоры не будут работать на ул. Товарное шоссе в районе школы № 50, на пересечении ул. Товарное шоссе и ул. Железнодорожной; на пересечении ул. Первомайской и ул. Товарное шоссе, а также на пересечении ул. Интернациональной и ул. Транспортной.