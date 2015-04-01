В меню тюменских школьников появятся суши и роллы

Как известно, японская кухня в последние годы набрала бешеную популярность у тюменцев. Суши и роллы с различными наполнителями полюбились как взрослым, так и детям. По словам опытного диетолога одной из тюменских многопрофильных клиник Надежды Беляевой, употребление в пищу блюд японской кухни позволит школьникам сохранить свое здоровье на долгие годы.
«Японцы живут дольше представителей других наций, потому что питаются только полезной едой. Рис содержит в себе наиважнейшие компоненты для роста и развития детского организма. Он богат фосфором, калием, железом, кальцием. Кроме того, в нем много тиамина, ниацина, клетчатки, а также самых важных витаминов группы В. А рыба содержит белок, который необходим для строительства клеток организма, и, к тому же, легко усваивается», — рассказывает Надежда.
По словам диетолога, суши — это и есть тот самый сбалансированный продукт, который поможет школьникам сохранить силы, бодрость, нормальное пищеварение и укрепить нервы, что так важно при высоких умственных нагрузках во время занятий.
Многие родители учеников тюменских школ поддерживают идею введения в школьное меню суши и роллов. Так, жительница нашего города Анастасия, мама семиклассницы говорит: «Я сама очень люблю суши, и мы часто ходим с дочкой в кафе вместе, чтобы отведать вкуснейшую японскую кухню. Я считаю, что самое главное в еде — чтобы она была аппетитной на вид и приятной на вкус. Даже обыкновенную домашнюю котлету можно приготовить так, что она будет вызывать отвращение, и ребенок останется голодным. Думаю, что раз моя дочь любит суши, она будет питаться в школьной столовой с удовольствием».
В настоящее время учебные заведения Тюменской области приступили к заключению договоров с поставщиками продуктов для приготовления суши и роллов в школьных столовых. Планируется, что уже в мае ученики образовательных учреждений будут наслаждаться блюдами японской кухни во время школьных обедов.
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Фото: http://mame-pro.com