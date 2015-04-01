В меню тюменских школьников появятся суши и роллы

Многие родители учеников тюменских школ поддерживают идею введения в школьное меню суши и роллов. Так, жительница нашего города Анастасия, мама семиклассницы говорит: «Я сама очень люблю суши, и мы часто ходим с дочкой в кафе вместе, чтобы отведать вкуснейшую японскую кухню. Я считаю, что самое главное в еде — чтобы она была аппетитной на вид и приятной на вкус. Даже обыкновенную домашнюю котлету можно приготовить так, что она будет вызывать отвращение, и ребенок останется голодным. Думаю, что раз моя дочь любит суши, она будет питаться в школьной столовой с удовольствием».