Тюменские медики обучились на курсах «Расширяя горизонты»

Ежедневно количество человек, владеющих навыками работы на компьютере, в области становится на 10 больше. Такие результаты показывает программа «Расширяя горизонты» на пятом году существования.
Практически треть годового плана — 945 человек обучено в 1 квартале 2015 года. При этом высокая нагрузка легла на мобильный класс, в текущем году на его базе обучают и в городах юга тюменской области, в которых в предыдущие года обучение проходило в стационарных учебных аудиториях. За 3 месяца «мобильные» курсы посетили жители 7 населенных пунктов: с. Новоалександровка, с. Караульнояр, с. Демьянское, с. Уват, г. Тобольск, с. Кутарбитка, п. Приртышский.
Продолжили повышать свой уровень компьютерных знаний и сотрудники медицинских учреждений. За 3 месяца 2015 года 157 врачей освоили навыки работы в специализированной информационной системе, еще 65 сотрудников прошли курсы по теме «Функционал диспетчера, регистратора, оператора картотеки». Такие знания необходимы медикам сегодня, так как во всех медучреждениях внедряются электронные медкарты.
Записаться на бесплатные компьютерные курсы можно по телефону 8 (3452) 50-00-50 или на сайте www.gorizont.admtyumen.ru. Дистанционное обучение доступно на сайте edu.admtyumen.ru.
Фото: doctorpiter.ru