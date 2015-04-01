Тюменские медики обучились на курсах «Расширяя горизонты»

Практически треть годового плана — 945 человек обучено в 1 квартале 2015 года. При этом высокая нагрузка легла на мобильный класс, в текущем году на его базе обучают и в городах юга тюменской области, в которых в предыдущие года обучение проходило в стационарных учебных аудиториях. За 3 месяца «мобильные» курсы посетили жители 7 населенных пунктов: с. Новоалександровка, с. Караульнояр, с. Демьянское, с. Уват, г. Тобольск, с. Кутарбитка, п. Приртышский.