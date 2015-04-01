Развязку закрыли — Тюмень в пробках

Тюменцы, которые ехали сегодня в центр по новой развязке на Монтажников и по улице Республики со стороны Воровского попали в серьезную пробку. Транспортную развязку на улице Республики в районе завода «Электрон» с 1 апреля закрыли на реконструкцию.
Перекрытие развязки отразилось на дорожной ситуации в целом: затруднено движение на путепроводе по улице Пермякова, а также по Республики по направлению из центра.
«Вот шутка несмешная точно, перекрыли мост у Электрона. Выбирайте объезд по 50 лет Октября», — пишут пользователи Twitter.
«Из-за этого на работу теперь надо выезжать за час, а то и за полтора. Встряла в жуткую пробку на Республике», — делится Tanya_usa в Instagram. «С утра на рязвязке был хаос», — добавляет minni_mi.
Транспортная развязка по улице 50 лет Октября — Республики будет закрыта вплоть до 30 августа. За это время в два этапа будет реконструирован сам мост по улице Республики, а также расширены все четыре съезда на 50 лет Октября. Новая развязка станет органичным продолжением недавно построенного моста по Монтажников и позволит избежать эффекта «бутылочного горлышка» в этом районе.
Объездное движение организовано по правоповоротным съездам. Реконструкцией занимается подрядчик ОАО «Мостострой — 11».
Общественный транспорт будет двигаться в объезд. Это коснется маршрутов № 11, 15, 19, 43, 47, 49, 53, 55, 64, 80, 91 и 93. Все остановки автобусов сохраняются.
Фото: Евгений Балыков