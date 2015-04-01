Развязку закрыли — Тюмень в пробках

Транспортная развязка по улице 50 лет Октября — Республики будет закрыта вплоть до 30 августа. За это время в два этапа будет реконструирован сам мост по улице Республики, а также расширены все четыре съезда на 50 лет Октября. Новая развязка станет органичным продолжением недавно построенного моста по Монтажников и позволит избежать эффекта «бутылочного горлышка» в этом районе.