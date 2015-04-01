Разработал целый план ради кражи металлического бака

«Бдительная гражданка даже позвонила супругу, чтобы все уточнить. Однако подозреваемый сбросил вызов, а сам сделал вид, что в очередной раз договаривается о продаже и сроках оплаты. Вернувшись домой, хозяин бака понял, что имущество было похищено, и обратился в отдел полиции № 7», — отметили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.