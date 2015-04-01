Разработал целый план ради кражи металлического бака

Забавная кража произошла накануне в Тюмени. С участка жителя областного центра был похищен большой металлический бак. При этом ради того, чтобы заполучить его, злоумышленник разработал целый план.
Все должно было выглядеть так, как будто мужчина купил этот бак стоимостью 25 тысяч рублей. Злоумышленник подогнал к нему погрузчик, а когда вышла обеспокоенная супруга владельца имущества, объяснил, что ее муж продал бак.
«Бдительная гражданка даже позвонила супругу, чтобы все уточнить. Однако подозреваемый сбросил вызов, а сам сделал вид, что в очередной раз договаривается о продаже и сроках оплаты. Вернувшись домой, хозяин бака понял, что имущество было похищено, и обратился в отдел полиции № 7», — отметили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.
Сотрудники ГИБДД разыскали погрузчик по приметам, которые назвала обманутая женщина, установили местонахождение украденного бака и личность подозреваемого.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное имущество изъято.