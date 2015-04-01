Обувь тюменок в опасности: в городе орудует вор-фетишист

«Я пришла на фитнес, переобулась и оставила сапоги в общей раздевалке. После занятий обнаружила в ячейке для обуви только один сапог. Спросила у администратора — она сказала, что народу ходит много, за всеми не уследишь. Мол, есть же предупреждение, что администрация ответственности за оставленные вещи не несет. Пришлось идти домой в кроссовках, а по поводу кражи заявить в полицию. Но все равно не понимаю, зачем кому-то мой сапог», — написала тюменка в одной из соцсетей.