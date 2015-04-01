Обувь тюменок в опасности: в городе орудует вор-фетишист

В Тюмени участились странные кражи: неизвестный забирает женскую обувь из офисов и спортивных клубов. При этом вор порой довольствуется лишь одной туфлей или одним сапогом из пары. У полиции есть основания полагать, что фетишист причастен и к совершению уличного грабежа.
Несколько недель назад в отдел полиции № 5 обратилась молодая тюменка. Она рассказала, что поздним вечером возвращалась домой по безлюдной улице. К ней подбежал мужчина и, угрожая ножом, потребовал разуться. Испуганная девушка подчинилась и отдала грабителю свои сапоги. При этом сумка или телефон жертвы мужчину не заинтересовали: получив обувь, он скрылся в неизвестном направлении.
Сотрудники полиции со слов девушки составили ориентировку на подозреваемого. Это мужчина в возрасте около 40 лет, ростом около 180 см с темными волосами. Был одет в кожаную куртку черного цвета и джинсы.
«По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого и его задержание», — отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
Там также подтвердили информацию из социальных сетей о том, что в нашем городе участились кражи обуви. Неизвестный забирает туфли или сапоги на высоких каблуках-шильках, при этом вор порой довольствуется лишь одним предметом из пары.
«Я пришла на фитнес, переобулась и оставила сапоги в общей раздевалке. После занятий обнаружила в ячейке для обуви только один сапог. Спросила у администратора — она сказала, что народу ходит много, за всеми не уследишь. Мол, есть же предупреждение, что администрация ответственности за оставленные вещи не несет. Пришлось идти домой в кроссовках, а по поводу кражи заявить в полицию. Но все равно не понимаю, зачем кому-то мой сапог», — написала тюменка в одной из соцсетей.
Добавим, что в полицию поступило несколько заявлений по фактам краж из раздевалок спортивных клубов и офисов. По ним в настоящее время проводится работа. Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что вор-фетишист и грабитель, оставивший девушку без сапог, — одно лицо.
Новость подготовлена в рамках конкурса «НеРеальные новости» к 1 апреля.