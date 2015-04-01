На берегу Туры могут поставить нефтевышку

Иван Александров и Михаил Марков считают, что их задумка соответствует пожеланиям губернатора. Нефтевышка могла бы украсить берег Туры — ее отлично было бы видно из исторической части города, не помешала бы остальным объектам инфраструктуры и стала бы не только одним из новых символов Тюмени, но и важным туристическим объектом. По замыслу авторов, на вершине 50-метровой вышки можно было бы сделать обзорную площадку, с которой открывался бы панорамный вид на город, а чуть ниже расположить ресторан с оригинальным меню.