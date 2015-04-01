На берегу Туры могут поставить нефтевышку

Тюменская область ассоциируется с добычей нефти и газа. Стереотип о том, что в нашем городе «черное золото» бьет фонтаном, подсказал инициативным тюменцам мысль об установке на берегу Туры нефтевышки в натуральную величину.
Авторы проекта — Иван Александров и Михаил Марков — считают, что нефтевышка высотой порядка 50 метров будет уместно смотреться на левом берегу Туры, который в настоящее время не благоустроен.
Действительно, вид, который открывается сейчас с нарядной набережной и Моста влюбленных, оставляет желать лучшего: неопрятные частные и промышленные постройки, кусты, часто — кучи мусора. Ранее губернатор Владимир Якушев обращал внимание на то, что внешний вид Моста влюбленных и левого берега Туры диссонирует с обликом новенькой набережной. По мнению главы региона, важно сделать второй берег набережной максимально функциональным, сохранив при этом деревья. Проект благоустройства новой набережной должен быть качественным и творческим, но бюджетным.
Иван Александров и Михаил Марков считают, что их задумка соответствует пожеланиям губернатора. Нефтевышка могла бы украсить берег Туры — ее отлично было бы видно из исторической части города, не помешала бы остальным объектам инфраструктуры и стала бы не только одним из новых символов Тюмени, но и важным туристическим объектом. По замыслу авторов, на вершине 50-метровой вышки можно было бы сделать обзорную площадку, с которой открывался бы панорамный вид на город, а чуть ниже расположить ресторан с оригинальным меню.
Молодые тюменцы направили свой проект в администрацию города. В настоящее время он находится на рассмотрении. Возможно, будут проведены публичные слушания, чтобы любой желающий мог высказать свое мнение о смелом проекте.
Новость подготовлена в рамках конкурса «НеРеальные новости» к 1 апреля.