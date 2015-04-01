«Магнит» заплатит 30 тысяч за незаконную торговлю сигаретами

Должностное лицо управления установило, что в магазине нарушаются требования федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». А именно, в магазине витрина с табачной продукцией не закрыта и свободна для обозрения покупателей. В итоге магазин был оштрафован на 30 тысяч рублей.
Однако ЗАО «Тандер» посчитало данное постановление незаконным и обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением об его отмене. Суд, изучив материалы дела, вынес решение отказать предприятию в удовлетворении заявленных требований и признать постановление законным и обоснованным.
Не согласившись с решением суда первой инстанции, Общество обратилось с апелляционной жалобой в Восьмой арбитражный апелляционный суд.
В марте 2015 года суд апелляционной инстанции постановил решение Арбитражного суда Тюменской области оставить без изменения, апелляционную жалобу ЗАО «Тандер» — без удовлетворения, сообщают в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.
Фото: http://fast-news24.ru