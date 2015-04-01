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«Магнит» заплатит 30 тысяч за незаконную торговлю сигаретами

1 апреля 2015, 10:46
В управление Роспотребнадзора по Тюменской области пожаловался потребитель. Он заявил, что в магазине «Магнит», расположенном по адресу ул. Садовая, 113а, нарушается закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма. В результате проверки магазин оштрафовали на 30 тысяч рублей.
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Тюмень

Должностное лицо управления установило, что в магазине нарушаются требования федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». А именно, в магазине витрина с табачной продукцией не закрыта и свободна для обозрения покупателей. В итоге магазин был оштрафован на 30 тысяч рублей.

Однако ЗАО «Тандер» посчитало данное постановление незаконным и обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением об его отмене. Суд, изучив материалы дела, вынес решение отказать предприятию в удовлетворении заявленных требований и признать постановление законным и обоснованным.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, Общество обратилось с апелляционной жалобой в Восьмой арбитражный апелляционный суд.

В марте 2015 года суд апелляционной инстанции постановил решение Арбитражного суда Тюменской области оставить без изменения, апелляционную жалобу ЗАО «Тандер» — без удовлетворения, сообщают в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Фото: http://fast-news24.ru

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