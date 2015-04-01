«Магнит» заплатит 30 тысяч за незаконную торговлю сигаретами

Должностное лицо управления установило, что в магазине нарушаются требования федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». А именно, в магазине витрина с табачной продукцией не закрыта и свободна для обозрения покупателей. В итоге магазин был оштрафован на 30 тысяч рублей.