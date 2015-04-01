Детей, находящихся в стационарах, будут учить индивидуально

По ее словам, ежегодно около 6 миллионов детей в РФ находится на стационарном лечении. Из них примерно 120–130 тысяч находятся на длительном лечении (не менее 21 дня) с онкологическими патологиями, длительно текущими инфекционными процессами типа туберкулеза, последствиями тяжелых травм.
Министр подчеркнула, что система индивидуального образования в медучреждениях была представлена в советские и ранние постсоветские времена, а затем подверглась некой деструкции.
«Мы находимся в преддверии нового этапа — этапа индивидуализированного творческого подхода к обучению наших детей, тяжело больных, как правило, находящихся длительно в стационарных учреждения», — сказала Скворцова, уточнив, что предстоит сформировать межведомственную рабочую группу и создать наиболее оптимальную нормативную базу, регулирующую образовательный процесс таких детей.
«Мы приложим все усилия для того, чтобы на территории всей нашей страны те медицинские учреждения, которые концентрируют детей в силу тяжелых медицинских профилей, приняли участие в этом проекте, и будем всячески этому содействовать», — заключила глава Минздрава РФ.
Ранее глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов также заявил, что российские школьники должны иметь возможность продолжить обучение в медицинских стационарах, если они находятся на лечении в них более трех недель.
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