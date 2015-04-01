Детей, находящихся в стационарах, будут учить индивидуально

По ее словам, ежегодно около 6 миллионов детей в РФ находится на стационарном лечении. Из них примерно 120–130 тысяч находятся на длительном лечении (не менее 21 дня) с онкологическими патологиями, длительно текущими инфекционными процессами типа туберкулеза, последствиями тяжелых травм.