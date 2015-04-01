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1 апреля — время для «НеРеальных новостей»

1 апреля 2015, 09:40
Сегодня 1 апреля — День смеха, и пользователям NashGorod.ru нужно быть особенно бдительными, чтобы не поверить в новость, которая на самом деле окажется уткой.
Сюжет
Тюмень

Сегодня 1 апреля — День смеха, и пользователям NashGorod.ru нужно быть особенно бдительными, чтобы не поверить в новость, которая на самом деле окажется уткой.

NashGorod.ru объявляет традиционный конкурс «НеРеальных новости»! В прошлые годы мы шутили про парад нудистов, сокращенную рабочую неделю для женщин, рыбу в магазине «Океан», нетрадиционные способы борьбы с пробками и т.д. Некоторые первоапрельские утки оказались настолько похожими на реальную информацию, что коллеги из других СМИ звонили в ведомства, чтобы тоже сделать материал на эту тему.

Чем сегодня удивят фантазеры из редакции, вы узнаете совсем скоро. Найдите среди наших новостей пять первоапрельских (выдуманных) и пришлите их ссылки на электронный ящик [email protected] в письме с пометкой «НеРЕАЛЬНЫЕ новости» (5 ссылок в одном письме). Необходимо указать также ник на форуме.

Первоапрельские новости будут появляться в течение всего рабочего дня. Ваши ответы принимаются до 23.59. Три человека, которые разоблачат нас первыми, получат призы от Nashgorod.ru. И это не шутка!

#Новости#Конкурсы#Тюмень#НашГород.ру#Таня#Общество
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