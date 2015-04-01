1 апреля — время для «НеРеальных новостей»

NashGorod.ru объявляет традиционный конкурс «НеРеальных новости»! В прошлые годы мы шутили про парад нудистов, сокращенную рабочую неделю для женщин, рыбу в магазине «Океан», нетрадиционные способы борьбы с пробками и т.д. Некоторые первоапрельские утки оказались настолько похожими на реальную информацию, что коллеги из других СМИ звонили в ведомства, чтобы тоже сделать материал на эту тему.