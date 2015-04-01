1 апреля — время для «НеРеальных новостей»

Сегодня 1 апреля — День смеха, и пользователям NashGorod.ru нужно быть особенно бдительными, чтобы не поверить в новость, которая на самом деле окажется уткой.
NashGorod.ru объявляет традиционный конкурс «НеРеальных новости»! В прошлые годы мы шутили про парад нудистов, сокращенную рабочую неделю для женщин, рыбу в магазине «Океан», нетрадиционные способы борьбы с пробками и т.д. Некоторые первоапрельские утки оказались настолько похожими на реальную информацию, что коллеги из других СМИ звонили в ведомства, чтобы тоже сделать материал на эту тему.
Чем сегодня удивят фантазеры из редакции, вы узнаете совсем скоро. Найдите среди наших новостей пять первоапрельских (выдуманных) и пришлите их ссылки на электронный ящик [email protected] в письме с пометкой «НеРЕАЛЬНЫЕ новости» (5 ссылок в одном письме). Необходимо указать также ник на форуме.
Первоапрельские новости будут появляться в течение всего рабочего дня. Ваши ответы принимаются до 23.59. Три человека, которые разоблачат нас первыми, получат призы от Nashgorod.ru. И это не шутка!