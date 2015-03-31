В Тюменской области выращивают виноград и персики

«Открылись мы в 2008 году и начали свою деятельность с круглогодичного выращивания зеленого лука. Отходит лук — переходим на выращивание овощной и цветочной рассады, — пояснил генеральный директор ЛПХ Юрий Антонов. — Сегодня с трех участков мы собираем 320 тысяч тюльпанов. Как только завершается 8 марта, мы переходим к однолетникам, и если раньше мы выдавали по 100 тысяч бархатцев, петуний, виол, то на сегодняшний день ассортимент однолетних цветов у нас вырос до миллиона штук. В перспективе — получение горшечных растений».