В Тюменской области выращивают виноград и персики

В одном из личных подсобных хозяйств Тюменского района, в селе Ембаево, выращивают овощную и цветочную рассаду, продают семена, удобрения, различные виды цветов. Есть здесь и саженцы малины, яблони и даже таких экзотических для Тюменской области растений как персик и виноград.
«Открылись мы в 2008 году и начали свою деятельность с круглогодичного выращивания зеленого лука. Отходит лук — переходим на выращивание овощной и цветочной рассады, — пояснил генеральный директор ЛПХ Юрий Антонов. — Сегодня с трех участков мы собираем 320 тысяч тюльпанов. Как только завершается 8 марта, мы переходим к однолетникам, и если раньше мы выдавали по 100 тысяч бархатцев, петуний, виол, то на сегодняшний день ассортимент однолетних цветов у нас вырос до миллиона штук. В перспективе — получение горшечных растений».
Он также отметил, что предприятие стремится реализовывать свою продукцию, как среди розничного покупателя — дачников, садоводов, так и среди оптовиков, тех, кто озеленяет областную столицу.
«Наши цветы в прошлом году красовались возле футбольного стадиона, на улицах 50 лет Октября, Мельникайте. Идет сотрудничество с компаниями, обслуживающими придомовые территории, с детскими садами, церквями, мечетями», — добавил Юрий Антонов.
Ембаевский предприниматель рассматривает перспективу расширения производства за счет увеличения производственных площадей, сообщают в управлении информационной политики Тюменского района.