В ДТП у детской поликлиники пострадал ребенок

За рулем Mazda находился 26-летний мужчина, лишенный права управления транспортом. В автомобиле с ним ехала женщина с 7-летним сыном. Ребенок перевозился без детского автокресла. В результате происшествия мальчик получил травму шеи.
В одиннадцатом часу ночи на пересечении улиц 50 лет Октября и Пермякова столкнулись автомобили Toyota Corolla и Mitsubishi Airtrek. По предварительным данным, Toyota выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате происшествия 32-летний пассажир Mitsubishi получил перелом голени.
Около полудня на 57 км автодороги Тюмень — Омск столкнулись автомобили Ford Focus и Hyundai Elantra. По предварительным данным, Ford выехал на полосу встречного движения. В результате происшествия травмы головы и грудной клетки получили 42-летний водитель Hyundai и годовалая девочка, находившаяся в автомобиле. Малышка перевозилась в детской автолюльке, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Три автомобиля: Chevrolet Aveo, Kia Sportage и Chevrolet Cruze столкнулись днем в окрестностях станции Демьянка Уватского района. По предварительным данным, происшествие спровоцировал водитель Aveo, нарушив правила обгона. В результате аварии 32-летний мужчина, управлявший автомобилем Chevrolet Aveo, получил травмы головы, грудной клетки и ушибы. Травма колена и ушибы у 28-летней женщины, управлявшей автомобилем Chevrolet Cruze.
Около восьми часов вечера на 175 км автодороги Курган — Тюмень столкнулись Chevrolet Cobalt и Daewoo Nexia. По предварительным данным, водитель Chevrolet не предоставил преимущество автомобилю Daewoo, выезжая со второстепенной дороги. Пострадали две пассажирки автомобиля Chevrolet, женщины 49-ти и 52-х лет, у них травмы грудной клетки.
Всего за минувшие сутки на дороге области произошло шесть ДТП, в них пострадали 9 человек.