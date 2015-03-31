В ДТП у детской поликлиники пострадал ребенок

Около восьми часов вечера на 175 км автодороги Курган — Тюмень столкнулись Chevrolet Cobalt и Daewoo Nexia. По предварительным данным, водитель Chevrolet не предоставил преимущество автомобилю Daewoo, выезжая со второстепенной дороги. Пострадали две пассажирки автомобиля Chevrolet, женщины 49-ти и 52-х лет, у них травмы грудной клетки.