Средний размер социальной пенсии в области с 1 апреля составит 8 719 рублей

При этом в течение года минимальный уровень пенсионного обеспечения граждан по-прежнему будет не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе. Если размер пенсии в совокупности с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему устанавливается социальная доплата к пенсии. (В Тюменской области величина прожиточного минимума пенсионера утверждена в размере 6908 руб. (закон Тюменской области от 27.10.2014 № 75 «О величине прожиточного минимума пенсионера в Тюменской области на 2015 год»), информирует Пенсионный фонд Тюмени