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Средний размер социальной пенсии в области с 1 апреля составит 8 719 рублей

31 марта 2015, 16:43
C 1 апреля социальные пенсии вырастут на 10,3%. Размеры ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам (ветеранам, инвалидам, гражданам, подвергшимся воздействию радиации, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда и другим) с 1 апреля будут проиндексированы на 5,5%.

На 10,3% в апреле повышаются пенсии по государственному пенсионному обеспечению, размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения и других социальных выплат, суммы которых определяются исходя из соответствующего размера социальной пенсии.

В Тюменской области индексация коснется 37 тысяч человек, из них 34 тысячи — получатели социальных пенсий.

Средний размер социальной пенсии после повышения составит 8 719 рублей. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам — 13 162 рублей. Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, — более 30 000 рублей.

При этом в течение года минимальный уровень пенсионного обеспечения граждан по-прежнему будет не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе. Если размер пенсии в совокупности с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему устанавливается социальная доплата к пенсии. (В Тюменской области величина прожиточного минимума пенсионера утверждена в размере 6908 руб. (закон Тюменской области от 27.10.2014 № 75 «О величине прожиточного минимума пенсионера в Тюменской области на 2015 год»), информирует Пенсионный фонд Тюмени

На 1 февраля 2015 года общая численность пенсионеров в Тюменской области составляет 367 730 человек. Напомним, с 1 февраля 2015 года страховые пенсии более 331 тысячи пенсионеров Тюменской области были проиндексированы на 11,4 %, исходя из роста потребительских цен за 2014 год. В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты в Тюменской области на сегодня составляет 13 тысяч рублей.

В августе 2015 года будет проведена беззаявительная корректировка страховых пенсий работающих пенсионеров.

#Новости#Тюменцы#Пенсия#Пенсионный фонд#Женя#Экономика
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