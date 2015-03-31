Неопрошенные полицией жертвы преступлений могут обратиться в прокуратуру

Не секрет, что в ОКБ № 2 часто обращаются тюменцы, ставшие жертвами бытовых преступлений. Побитые мужьями женщины, раненые собутыльниками выпивохи — о них, а также о других пациентах, травмы которых могут иметь криминальный характер, врачи сообщают в полицию. Однако нередко виновным удается избежать наказания.
Еще недавно в областной клинической больнице № 2 круглосуточно дежурили сотрудники полиции, которые выявляли преступления и регистрировали их. «На мой взгляд, это очень эффективно. Ведь когда преступление совершено, потерпевший первым делом идет в больницу. Здесь можно получить самую достоверную информацию. Когда пройдет какое-то время, человек может решить не обращаться за помощью к правоохранительным органам, а сразу после получения травмы он готов сотрудничать», — отмечал в 2013 году, когда о работе поста полиции в ОКБ № 2 много писалось и говорилось, представитель УМВД по г. Тюмени Вячеслав Гаспаров.
Тогда же сообщалось, что в будни в больницу поступало порядка 10–15 человек с травмами криминального характера, в выходные и праздники количество таких пациентов могло доходить до 40–50 за сутки. По данным прокуратуры, ежегодно в органы внутренних дел из ОКБ № 2 передается более 8 тысяч сообщений о возможных преступлениях, по 10% из них возбуждаются уголовные дела различной категории.
Тем не менее, некоторое время назад по причинам, связанным с организационными моментами, стационарный пост полиции в ОКБ № 2 перестал существовать. Разумеется, сообщения о криминальных травмах по-прежнему передаются врачами в полицию, но работать так же оперативно, как раньше, сотрудникам правоохранительных органов, по всей видимости, удается не всегда.
Прокуратура Тюменской области анонсировала «горячую линию» для приема жалоб о ненадлежащем рассмотрении полицией сообщений криминального характера, поступающих из ОКБ № 2.
«Проведенным прокуратурой области изучением материалов об отказе в возбуждении уголовного дела и уголовных дел установлено, что процессуальная проверка сообщений о преступлениях, поступающих из ОКБ № 2, проводится ненадлежащим образом, сбор материалов по таким сообщениям, в том числе опрос пострадавших, производится несвоевременно», — говорится на сайте ведомства.
Представитель ведомства в разговоре с корреспондентом Nashgorod.ru сообщил, что есть конкретные примеры. При этом, уточнил он, речь идет не о халатности или недобросовестности конкретных полицейских, а скорее о проблеме, появившейся после расформирования дежурного поста. Если пациент не задержался в больнице, опросить его после выписки зачастую бывает весьма непросто: если в первые стуки после совершения преступления человек настроен говорить правду, то позже он может начать выгораживать обидчика. Или пострадавшего в принципе не получается найти, если, к примеру, он не живет по месту прописки.
В течение месяца, до 30 апреля, в прокуратуре области будет работать телефон «горячей линии» — 8(3452) 27-04-27. Тюменцы, обращавшиеся в ОКБ № 2 с криминальными травмами, могут позвонить по нему и сообщить о том, что сотрудники полиции по каким-то причинам не приняли мер к установлению обстоятельств совершенного в их отношении преступления.