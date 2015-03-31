Неопрошенные полицией жертвы преступлений могут обратиться в прокуратуру

Представитель ведомства в разговоре с корреспондентом Nashgorod.ru сообщил, что есть конкретные примеры. При этом, уточнил он, речь идет не о халатности или недобросовестности конкретных полицейских, а скорее о проблеме, появившейся после расформирования дежурного поста. Если пациент не задержался в больнице, опросить его после выписки зачастую бывает весьма непросто: если в первые стуки после совершения преступления человек настроен говорить правду, то позже он может начать выгораживать обидчика. Или пострадавшего в принципе не получается найти, если, к примеру, он не живет по месту прописки.