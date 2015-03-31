Материнский капитал будут выдавать и после 2016 года

Политики обсудили демографическую ситуацию и пришли к такому выводу. Артюхов уточнил, что с 2007 года в области — естественный прирост населения. «Тюменская область — один из тех субъектов, где забота о семье и детстве возведена в ранг политики. Показатель значительного прироста держится в регионе уже более 8 лет. В 2014 году по сравнению с 2007 годом естественный прирост населения вырос в 7 раз. Важным итогом Форума стало решение продлить материнский капитал после 2016 года как эффективную меру демографической поддержки и проработать вопрос расширения направлений использования семейного капитала», — подытожил секретарь Тюменского отделения партии.