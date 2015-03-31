Материнский капитал будут выдавать и после 2016 года

Политики обсудили демографическую ситуацию и пришли к такому выводу. Артюхов уточнил, что с 2007 года в области — естественный прирост населения. «Тюменская область — один из тех субъектов, где забота о семье и детстве возведена в ранг политики. Показатель значительного прироста держится в регионе уже более 8 лет. В 2014 году по сравнению с 2007 годом естественный прирост населения вырос в 7 раз. Важным итогом Форума стало решение продлить материнский капитал после 2016 года как эффективную меру демографической поддержки и проработать вопрос расширения направлений использования семейного капитала», — подытожил секретарь Тюменского отделения партии.
О работе регионального отделения в социальной сфере сказала и руководитель местной общественной приемной председателя партии в Тобольске Светлана Журавлева. «Областное правительство и Региональное отделение партии реализует немало социальных программ, направленных на поддержку всех слоев населения. Такие партийные проекты, как „Крепкая семья“, „Старшее поколение“, „Единая страна — доступная среда“ помогают решать ряд важных актуальных вопросов в социальной сфере», — отметила Журавлева.
«Очень важно, что во время вступления в силу нового закона в социальной сфере обозначены его приоритетные направления. И в первую очередь это обслуживание людей старшего возраста, развитие программы доступная среда для инвалидов. Отмечу, что в Тюменской области, в частности, в Ишиме ведется большая работа по реализации соответствующих программ, которые, я могу с уверенностью сказать, востребованы местными жителями», — сказал директор АУ «Ишимский городской центр социального обслуживания «Забота», депутат Ишимской городской Думы Андрей Богданов, который также вошел в состав делегации от Тюменской области на Форуме.
Заслушав информацию участников, на заседание Регионального политсовета было принято решение рекомендовать депутатской фракции «Единая Россия» Тюменской областной Думы обеспечить принятие необходимых нормативных правовых документов с учетом рекомендаций Форума социальных работников. Также местным и первичным отделениям партии совместно с региональными координаторами партийных проектов «Единая страна — доступная среда», «Крепкая семья», «России важен каждый ребенок», «Защита детей» осуществлять постоянный мониторинг качества предоставляемых социальных услуг, проводить разъяснительную работу с населением по вопросам защиты прав, гарантирующих доступность социальных услуг и их высокое качество.
Также на заседание Регионального политсовета было подписано Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Тюменским региональным отделением Межрегионального общественного движения «В защиту человека труда», председателем которого является Андрей Коптяев, сообщает пресс-служба ТРО партии «Единая Россия».