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Экспансия ЮУЛЦ на Север России

31 марта 2015, 10:46
«Южноуральский лизинговый центр» в течение последнего полугодья территориально расширил зону своей деятельности: вышел за пределы Уральского округа и заключил ряд крупных сделок на Севере страны.

Сегодня Европейский север является важной промышленной топливно-энергетической базой Европейской России, которая концентрирует более половины её запасов топливных ресурсов (нефти, газа, угля, торфа, сланцев), половину лесных и 40% водных ресурсов. Несмотря на этот факт технологическая структура экономики региона характеризуется значительной степенью износа фондов. Поэтому ЮУЛЦ считает этот регион весьма перспективным для продвижения лизинга в качестве инструмента модернизации производств.

Неделю назад «Южноуральский лизинговый центр» заключил крупную лизинговую сделку с компанией ООО «ПЭМ» из Ямало-Ненецкого автономного округа. В рамках договора будет передано в лизинг 9 единиц транспорта и техники стоимостью более 31 миллиона рублей. ООО «ПЭМ» являются ведущей компанией на рынке строительства и реконструкции промышленных объектов.

В феврале ЮУЛЦ в рамках программы «Лизинг — региональный потенциал» предоставил финансирование компании «СибТЭК» (г. Нефтеюганск). Был доставлен контракт на передачу в лизинг трех седельных тягачей стоимостью более 10 миллионов рублей.

После заключения ряда контрактов сотрудники ЮУЛЦ отправились в командировку в северные регионы страны, чтобы изучить условия эксплуатации и обслуживания техники, переданной в лизинг.

По итогам поездки представители ЮУЛЦ пришли к выводу, что вся техника, переданная в лизинг, находится в хорошем рабочем состоянии, регулярно проводится своевременное техническое обслуживание.

«Мы считаем, что в условиях Севера можно без серьезных рисков эксплуатировать технику на основе взаимовыгодного сотрудничества финансов и производства. Мы готовы предоставить весь спектр услуг по финансовой аренде техники для предприятий Севера," — рассказывает директор по маркетингу и продажам Софьин Александр.

В рамках командировки сотрудники ЮУЛЦ посетили Югорск, Нягань, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Сургут, Лангепас и Нижневартовск. Были проведены встречи с руководителями предприятий-лизингополучателей и с руководителями, проявившими интерес к лизинговым продуктам компании. Сотрудники побывали на производственных базах предприятий нефтегазового сектора, провели осмотр техники, переданной в лизинг.

ОГРН 2067451177110

#Новости#Южноуральский лизинговый центр#Лизинг#Женя#Экономика
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