Экспансия ЮУЛЦ на Север России

«Мы считаем, что в условиях Севера можно без серьезных рисков эксплуатировать технику на основе взаимовыгодного сотрудничества финансов и производства. Мы готовы предоставить весь спектр услуг по финансовой аренде техники для предприятий Севера," — рассказывает директор по маркетингу и продажам Софьин Александр.