WorldSkills Russia: 98 роботов, 9 тортов, 15 металлоконструкций

За три дня участники компетенции «Кондитерское дело» изготовили 9 тортов и 270 конфет, экспертам площадки «Поварское дело» пришлось оценить 48 блюд, молодые специалисты компетенции «Сантехника и отопление» обеспечили полным водоснабжением 5 ванных комнат. Шесть арок «Брестской крепости» было возведено на площадке «Кирпичная кладка». Сварщики собственноручно сделали более 15 металлоконструкций, а автомеханики отремонтировали 48 автомобилей, сообщает областной департамент труда и занятости.
Каждый из пяти участников компетенции «Тракторист-механизатор» обнаружил и починил неисправности в рабочей машине, собрал плуг и продемонстрировал навыки фигурного катания на тракторе, а участники номинации «Электромонтаж» сделали 7 схем монтажа электропроводки.
Конкурсанты площадки, расположенной в Тюменском государственном университете — «IT.Сетевое и системное администрирование», «Веб-дизайн», «Программные решения для бизнеса» — за время проведения чемпионата настроили 12 компьютеров и 18 виртуальных серверов, восстановили 15 кадровых баз данных для предприятий, а также сделали и запустили 6 сайтов интернет-магазина. Юные участники JuniorSkills собрали и продемонстрировали более 98 роботов, изготовили на 3D-принтере 48 ключей от сейфа, обнаружили и устранили неполадки в двигателе одного из автомобилей.
«Многие из вас показали на чемпионате чудеса профессионального мастерства. Уверен, работодатели уже ждут вас на производство. Желаю удачи победителям на дальнейших этапах, и пусть они прославят наш город на всю Россию», — поздравил ребят заместитель губернатора Тюменской области Олег Заруба.