WorldSkills Russia: 98 роботов, 9 тортов, 15 металлоконструкций

Конкурсанты площадки, расположенной в Тюменском государственном университете — «IT.Сетевое и системное администрирование», «Веб-дизайн», «Программные решения для бизнеса» — за время проведения чемпионата настроили 12 компьютеров и 18 виртуальных серверов, восстановили 15 кадровых баз данных для предприятий, а также сделали и запустили 6 сайтов интернет-магазина. Юные участники JuniorSkills собрали и продемонстрировали более 98 роботов, изготовили на 3D-принтере 48 ключей от сейфа, обнаружили и устранили неполадки в двигателе одного из автомобилей.