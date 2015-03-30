Тюменскому дому печати — 95 лет

Здесь выходили и выходят в свет практически все значимые печатные СМИ Тюменской области. В Доме печати располагаются редакции ведущих СМИ региона, Тюменский областной Дом журналистов. Многие известные книжные проекты вышли из стен издательства. В 80-х это на полиграфических мощностях предприятия выпускались миллионные тиражи книжной серии «Мир приключений».
За долгие годы работы принципиально изменились оборудование и технологии, но неизменным оставалось одно — в ТДП всегда трудились лучшие специалисты, настоящие профессионалы печатного дела. Практически во всех издательствах и типографиях Тюменской области есть сотрудники, прошедшие школу Тюменского дома печати!
Сегодня присутствует четкая диверсификация производства: помимо печатных СМИ и различных вариантов книг сегодня в доме печати развивается крупное производство картонной тары и упаковки. Продукция поставляется не только в Тюменскую область, но и далеко за ее пределы.
Коллектив ТДП стремится внедрять на предприятии самые современные методы организации труда, сделать его настоящим лидером в своей отрасли и передовым предприятием региона, сообщает департамент информационной политики Тюменской области.