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Тюменскому дому печати — 95 лет

30 марта 2015, 16:01
В мае 1920 года в Тюмени была образована первая государственная типография, которая сегодня называется ОАО «Тюменский дом печати». Таким образом, в этом году область отпразднует 95-летний юбилей своего старейшего полиграфического предприятия.

Здесь выходили и выходят в свет практически все значимые печатные СМИ Тюменской области. В Доме печати располагаются редакции ведущих СМИ региона, Тюменский областной Дом журналистов. Многие известные книжные проекты вышли из стен издательства. В 80-х это на полиграфических мощностях предприятия выпускались миллионные тиражи книжной серии «Мир приключений».

За долгие годы работы принципиально изменились оборудование и технологии, но неизменным оставалось одно — в ТДП всегда трудились лучшие специалисты, настоящие профессионалы печатного дела. Практически во всех издательствах и типографиях Тюменской области есть сотрудники, прошедшие школу Тюменского дома печати!

Сегодня присутствует четкая диверсификация производства: помимо печатных СМИ и различных вариантов книг сегодня в доме печати развивается крупное производство картонной тары и упаковки. Продукция поставляется не только в Тюменскую область, но и далеко за ее пределы.

Коллектив ТДП стремится внедрять на предприятии самые современные методы организации труда, сделать его настоящим лидером в своей отрасли и передовым предприятием региона, сообщает департамент информационной политики Тюменской области.

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