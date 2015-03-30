Тюменская глубинка удивит иностранцев уникальной резьбой

Вопросы, касающиеся объектов маршрута, обсуждались давно. С прошлого года рабочая группа вела активную работу. Сначала в перечень объектов вошли такие достопримечательности, как набережная, историческая площадь, мужской Свято-Троицкий монастырь, Цветной бульвар с цирком и парком аттракционов, главный корпус ТюмГАСУ и другие памятники. Потом зашла речь об уникальности. Тогда почти единогласно было принято решение сделать маршрут небольшой, но более ёмкий, отлично раскрывающий особенности сибирской глубинки. Исторический центр города с его неповторимым декором отлично для этого подходил. Объёмная, сочная по пластическому решению, резьба — уникальное явление в искусстве. Напоминаем, что она характерна только для нашего города. Ни в одном другом месте вы её не встретите. Искусствоведы даже классифицируют её как тюменский вариант сибирского барокко. Помимо объёмной есть и образцы глухой и пропильной резьбы, напоминающей ажурные кружева.