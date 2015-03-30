Тюменская глубинка удивит иностранцев уникальной резьбой

Маршрут носит название «Летопись Сибири в деревянной культуре города Тюмени». Иностранные туристы увидят все особенности местного зодчества. Экскурсии по местам культурного достояния для жителей города уже доступны, а представители ЮНЕСКО прибудут уже после презентации области на международном конгрессе в Пекине. Открытие приурочено к двум знаменательным датам: 70-летию победы и 70-летию Всемирной Федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО.
Открытие туристского маршрута — важное событие для города. В рамках проекта «Мировое культурное достояние: Диалог культур, диалог цивилизаций» возможность представлять Россию на мировой арене досталось всего трём субъектам РФ: Свердловской области, Уфимской и, соответственно, Тюменской. Как признается представитель РФ во Всемирной Федерации ассоциаций ЮНЕСКО Юрий Сергеевич Борисихин: «Если Россия оторвала от сердца это место и отдала его Тюмени, чтобы представить себя на международном уровне, то это можно считать настоящим даром и ценить это».
Вопросы, касающиеся объектов маршрута, обсуждались давно. С прошлого года рабочая группа вела активную работу. Сначала в перечень объектов вошли такие достопримечательности, как набережная, историческая площадь, мужской Свято-Троицкий монастырь, Цветной бульвар с цирком и парком аттракционов, главный корпус ТюмГАСУ и другие памятники. Потом зашла речь об уникальности. Тогда почти единогласно было принято решение сделать маршрут небольшой, но более ёмкий, отлично раскрывающий особенности сибирской глубинки. Исторический центр города с его неповторимым декором отлично для этого подходил. Объёмная, сочная по пластическому решению, резьба — уникальное явление в искусстве. Напоминаем, что она характерна только для нашего города. Ни в одном другом месте вы её не встретите. Искусствоведы даже классифицируют её как тюменский вариант сибирского барокко. Помимо объёмной есть и образцы глухой и пропильной резьбы, напоминающей ажурные кружева.
Всего в работе приняли участие около 30 человек, среди них представители исполнительных органов госвласти, ВУЗов области, представители туристской индустрии, экскурсоводы, музейные работники, художники, общественные деятели и другие заинтересованные лица.
«Наш маршрут будет интересен и детям, и взрослым, и студентам, независимо от пола и возраста. Наша цель — зажечь творческое начало в человеке, чтобы он захотел рисовать, чтобы он захотел писать стихи, чтобы пробудить в нём заложенное в генетической памяти творчество. Пока человек не увидит, не почувствует, что это его, творчество может никогда не проснуться, и это очень страшно» — делится с корреспондентом «Нашего Города» Елена Гертрудовна Сулейманова — президент фонда развития науки, культуры, образования, спорта и туризма «Содружество».
Встретили гостей ансамбль «Казачья песня» и детский ансамбль ложкарей «Коробейнички». После — свои приветственные слова произнесли разработчики маршрута, представители департаментов Администрации города Тюмени и Тюменской области и др. официальные лица.
По окончании официальной части все желающие имели возможность посетить мастерскую Сибирского Зодчева Вадима Макаровича Шитова, Почетного гражданина города Тюмени. Именно под его руководством проведены реставрационные работы по восстановлению памятников истории и культуры Тюменской области. После — делегация из Тюмени отправилась в г. Тобольск, который тоже будет представлен на мировой арене, как неотъемлемая часть культурного достояния области.
Напоминаем, что в феврале на первом заседании МИД России состоялось совещание Российского общественного комитета «ООН — 70» по празднованию 70-летия Организации Объединенных Наций. Была отмечена особая связь двух судьбоносных исторических моментов — 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 70-летия ООН.
Алена Нечетова