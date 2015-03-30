Песочная терапия приходит на помощь детям

Песочная терапия — один из методов психотерапии, возникший в рамках аналитической психологии. Этот метод работы появился благодаря исследованиям ученого Карла Юнга. На протяжении значительного количества времени он изучал свойства песка и его прямое воздействие на психологическое восприятие методом прямого контакта. В процессе исследовательской деятельности было отмечено, что подсознание человека способно посылать импульсы различным органам и тем самым прямым образом оказывать на них влияние.
Ребенку подчас бывает трудно выразить то, что происходит у него внутри. И в этом случае как раз на помощь придет «игра в песок». На первых занятиях стол с песком служит для проведения психологической диагностики, сообщает департамент социального развития Тюменской области. В игре всегда легче подружиться, что не всегда достижимо на обычной консультации, где ребенок может испугаться, застесняться, вести себя закрыто или агрессивно.
Когда установлено доверие между маленьким клиентом и психологом, когда есть вся необходимая диагностическая информация, в полную силу начинает работать непосредственно сама терапия: картины создаются из песка, который тонким слоями наносится на поверхность стола. В отличие от обычного рисования, песочная анимация предполагает работу одновременно обеими руками, что способствует развитию взаимосвязи между полушариями. А необыкновенно приятный на ощупь песок, дает возможность по-настоящему расслабиться, снять внутреннее напряжение. Свойства песка способствуют тактильной стимуляции и отреагированию эмоций, проработке психологических травм. Методика рассчитана на детей разного возраста, форма работы возможна как индивидуальная, так и групповая.
Работа по внедрению песочной терапии в «Роднике» только началась и уже дает первые результаты. Дети с большим удовольствием осваивают рисование на песке, а педагоги отмечают положительную динамику реабилитации.