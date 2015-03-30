Песочная терапия приходит на помощь детям

Ребенку подчас бывает трудно выразить то, что происходит у него внутри. И в этом случае как раз на помощь придет «игра в песок». На первых занятиях стол с песком служит для проведения психологической диагностики, сообщает департамент социального развития Тюменской области. В игре всегда легче подружиться, что не всегда достижимо на обычной консультации, где ребенок может испугаться, застесняться, вести себя закрыто или агрессивно.