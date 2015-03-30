Департамент городского хозяйства не хотел исправлять нарушения

Установлено, что котельная с 2012 года и по настоящее время функционирует без разрешения на ввод ее в эксплуатацию. Департамент городского хозяйства администрации города мер к устранению нарушений не принял. Котельную эксплуатирует публичное акционерное общество «СУЭНКО» и его филиал «Тепло-Тюмени», хотя в отсутствии разрешения эксплуатация объекта запрещена.
В соответствии с законодательством котельная относится к опасным производственным объектам. Ввод в эксплуатацию опасного производственного объекта проводится в порядке, установленном законом. При этом проверяется готовность организации к эксплуатации опасного производственного объекта и к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии, а также наличие у нее договора об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
В связи с тем, что длительное время мер по вводу в эксплуатацию котельной не предпринималось, прокуратура города обратилась в Центральный районный суд г. Тюмени с иском и потребовала обязать департамент городского хозяйства администрации ввести котельную в эксплуатацию в срок до 1 сентября 2015 года.
Накануне по результатам рассмотрения дела прокурорский иск был удовлетворен судом. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.
Для сведения: ранее, в марте с.г., за незаконную эксплуатацию котельной прокуратурой города были возбуждены административные дела в отношении первого заместителя директора департамента городского хозяйства, заместителя директора по техническим вопросам «Тепло Тюмени» — филиала публичного акционерного общества «СУЭНКО» и самого «СУЭНКО». Общая сумма наложенных штрафов составила более 200 тысяч рублей, напоминает ведомство.