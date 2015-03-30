Департамент городского хозяйства не хотел исправлять нарушения

В соответствии с законодательством котельная относится к опасным производственным объектам. Ввод в эксплуатацию опасного производственного объекта проводится в порядке, установленном законом. При этом проверяется готовность организации к эксплуатации опасного производственного объекта и к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии, а также наличие у нее договора об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.