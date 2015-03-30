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7-летняя девочка получила травмы, ударившись о проезжавший автомобиль

30 марта 2015, 12:22
В шестом часу вечера в субботу, 28 марта, дворе дома № 190/1 по улице Широтной автомобиль Chevrolet сбил 7-летнюю девочку. По предварительным данным, девочка выбежала из-за припаркованных автомобилей и сама ударилась об ехавшую машину.
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Дети

Водитель Chevrolet сразу же остановился и вызвал «скорую помощь». В результате происшествия девочка получила травму колена.

В девять часов вечера в субботу на улице Республики у дома № 218 столкнулись автомобили Nissan и Mercedes. По предварительным данным, 21-летний водитель Nissan, в нарушение требований дорожных знаков, стал совершать левый поворот, вследствие чего произошла авария. Пострадали двое пассажиров автомобиля Nissan: у 22-летнего молодого человека травма головы, у 24-летнего — перелом костей таза.

Еще одна субботняя авария произошла в двенадцатом часу ночи перекрестке улиц Пермякова и Менделеева. По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля Nissan Note, стаж которого за рулем всего месяц, пытался «проскочить» перекресток на запрещающий сигнал светофора. Это привело к столкновению Nissan с двумя автомобилями Subaru и автомобилем Hyundai. В результате происшествия травмы головы, резаные раны и гематомы, получили 26-летний водитель и 27-летний пассажир автомобиля Subaru Impreza, на который пришелся основной удар.

В воскресенье около полудня на улице Домостроителей столкнулись автомобили Peugeot 308 и Hyundai Solaris. По предварительным данным, аварию спровоцировал 43-летний водитель автомобиля Peugeot, находившийся в нетрезвом состоянии: он превысил безопасную скорость движения и не успел остановиться. Ушибы получили 33-летняя женщина, управлявшая Solaris, а также пассажиры ее автомобиля: 36-летняя женщина и 6-летняя девочка.

Около трех часов дня на улице Республики у ДК «Строитель» столкнулись три автомобиля: Chevrolet Cobalt, Honda Civic и Skoda Octavia. По предварительным данным, спровоцировал аварию водитель Chevrolet, выезжавший с прилегающей территории. В результате аварии 41-летняя пассажирка автомобиля Chevrolet получила ушиб позвоночника. Травмы получили также 34-летний водитель и 27-летняя пассажирка автомобиля Honda, у них ушибы и ссадины.

В минувшие выходные в Нижнетавдинском и Исетском районах произошли дорожно-транспортные происшествия с участием мотоциклов. В обоих случаях мотоциклы не состоят на учете в ГИБДД, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В селе Елань Нижнетавдинского района около двух часов ночи в воскресенье опрокинулся мотоцикл «Урал». Управлял им 28-летний мужчина, не имеющий права управления транспортом. В результате происшествия он получил перелом голени.

Второй случай произошел около полуночи в селе Рафайлово Исетского района: мотоцикл «Урал» сбил пешехода. По предварительным данным, 19-летний юноша находился в состоянии опьянения и шел по краю проезжей части. Он получил перелом голени. Мотоциклом управлял 24-летний молодой человек, не имеющий водительского удостоверения.

Всего за выходные на дорогах области произошло 8 ДТП, в них пострадали 14 человек.

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