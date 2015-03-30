7-летняя девочка получила травмы, ударившись о проезжавший автомобиль

Еще одна субботняя авария произошла в двенадцатом часу ночи перекрестке улиц Пермякова и Менделеева. По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля Nissan Note, стаж которого за рулем всего месяц, пытался «проскочить» перекресток на запрещающий сигнал светофора. Это привело к столкновению Nissan с двумя автомобилями Subaru и автомобилем Hyundai. В результате происшествия травмы головы, резаные раны и гематомы, получили 26-летний водитель и 27-летний пассажир автомобиля Subaru Impreza, на который пришелся основной удар.