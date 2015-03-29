Тюменцы отметили «Час Земли» файер-шоу и свечами

Мероприятие было организовано на двух площадках: на Центральной площади у памятника В.И. Ленину, а также на Площади 400-летия Тюмени неподалеку от Драматического театра.
Около памятника Ленину акцию встречали около сотни горожан со свечками в руках. Здесь же прошел импровизированный концерт барабанщиков и фаер-шоу в исполнении театра огня «Кано».
В последнюю субботу марта Всемирный фонд охраны дикой природы призывает во всем мире выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы на один час (20:30 — 21:30), чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата. Во многих городах России акция давно нашла поддержку. В Тюмени акция состоялась уже четвертый раз.
Видео: Сергей Шарапов