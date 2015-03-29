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Тюменцы отметили «Час Земли» файер-шоу и свечами

29 марта 2015, 13:09
Накануне, 28 марта, вся планета отмечала так называемый «Час Земли» — экологическое мероприятие, посвященное проблеме глобального потепления. К всемирной акции присоединилась и Тюмень.

Мероприятие было организовано на двух площадках: на Центральной площади у памятника В.И. Ленину, а также на Площади 400-летия Тюмени неподалеку от Драматического театра.

Около памятника Ленину акцию встречали около сотни горожан со свечками в руках. Здесь же прошел импровизированный концерт барабанщиков и фаер-шоу в исполнении театра огня «Кано».

В последнюю субботу марта Всемирный фонд охраны дикой природы призывает во всем мире выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы на один час (20:30 — 21:30), чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата. Во многих городах России акция давно нашла поддержку. В Тюмени акция состоялась уже четвертый раз.

Видео: Сергей Шарапов

#Новости#Час Земли#Акции#Экология#Алексей#Общество
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