Тюменцы отметили «Час Земли» файер-шоу и свечами

В последнюю субботу марта Всемирный фонд охраны дикой природы призывает во всем мире выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы на один час (20:30 — 21:30), чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата. Во многих городах России акция давно нашла поддержку. В Тюмени акция состоялась уже четвертый раз.