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Наркодельца из Ишима отправили на шесть лет в колонию

29 марта 2015, 10:06
Ишимский районный суд вынес обвинительный приговор 42-летнему уроженцу Ишима Сергею Бойко. По данным следствия, подозреваемый занимался розничным сбытом синтетических наркотиков.

В октябре прошлого года сотрудники Ишимского межрайонного отдела УФСКН задержали двоих жителей Ишима, у которых была изъята партия наркотика. Вскоре выяснилось, что запрещенное вещество им продал Бойко. 13 октября наркодельца задержали в собственном доме. При обыске у него была изъята крупная партия того же самого синтетического вещества, сообщает пресс-служба УФСКН по Тюменской области.

Против подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере). Суд в ходе рассмотрения дела назначил подсудимому наказание в виде шести лет в колонии строгого режима.

#Новости#Криминал#УФСКН#Наркотики#Алексей#Происшествия
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