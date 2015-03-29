Наркодельца из Ишима отправили на шесть лет в колонию

В октябре прошлого года сотрудники Ишимского межрайонного отдела УФСКН задержали двоих жителей Ишима, у которых была изъята партия наркотика. Вскоре выяснилось, что запрещенное вещество им продал Бойко. 13 октября наркодельца задержали в собственном доме. При обыске у него была изъята крупная партия того же самого синтетического вещества, сообщает пресс-служба УФСКН по Тюменской области.