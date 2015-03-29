На спринт в «Жемчужине Сибири» выйдут 25 тюменцев

Кроме того на дистанцию выйдут чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова из Санкт-Петербурга, а также олимпийская чемпионка Ванкувера Светлана Слепцова. Также за медали поспорят омичка Яна Романова и еще одна представительница ХМАО Екатерина Шумилова.