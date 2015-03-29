На спринт в «Жемчужине Сибири» выйдут 25 тюменцев

Согласно стартовым протоколам, на мужскую спринтерскую гонку на 10 км., которая начнется в 14.30 заявлено 107 спортсменов, среди которых 12 представителей Тюменской области. Среди местных спортсменов первым стартует Дмитрий Елхин, помимо него на дистанцию выйдут Александр Печёнкин, Олег Колодийчук, Иван Черезов, Тимофей Лапшин, Александр Мингалёв, Илья Серков, Иван Печёнкин, Сергей Медведев, Александр Попов, Андрей Дзюбик и Никита Козлов.
Среди других участников также представители мужской сборной России — Алексей Волков из ХМАО и Дмитрий Малышко из Санкт-Петербурга. Помимо этого на дистанцию выйдет победитель прошлогоднего спринта в рамках национального первенства Никита Овчинников из Красноярска и мурманский чемпион Александр Качановский.
В женских стартах примут участие 78 спортсменок, гонка стартует в 12 часов. В числе представительниц Тюменской области 13 участниц — Елена Анкудинова, Елена Баданина, Полина Ефремова, Надежда Ижутина, Кристина Ильченко, Екатерина Муралеева, Виктория Сливко, сёстры Инна и Кристина Смирновы, Кристина Соколова, Ирина Трусова, Елена Чиркова и Ольга Шестерикова.
Кроме того на дистанцию выйдут чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова из Санкт-Петербурга, а также олимпийская чемпионка Ванкувера Светлана Слепцова. Также за медали поспорят омичка Яна Романова и еще одна представительница ХМАО Екатерина Шумилова.