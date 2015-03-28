Сама отдала долг, но сказала, что ее ограбили

Так, 22 февраля текущего года жительница города Тюмени 1986 года рождения, обратилась в отдел полиции № 5, сообщив, что земляки ее сожителя, гражданина одной из соседних Республик, их ограбили. Якобы, ворвавшись в квартиру и применив насилие, они отобрали все ценное имущество — ювелирные изделия — и денежные средства. Разобравшись в ситуации со всех сторон, участковый уполномоченный установила, что все указанные вещи и деньги женщина вместе с сожителем добровольно отдала знакомым, рассчитавшись за долги. Злоумышленники предположили, что заявив в полицию, они смогут и вернуть имущество и снять с себя бремя существующего долга. Однако под весом неопровержимых доказательств тюменка созналась и рассказала о том, как события происходили на самом деле.