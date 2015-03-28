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Сама отдала долг, но сказала, что ее ограбили

28 марта 2015, 11:17
Жительница города Тюмени отдала долги и сообщила в полицию, что ее ограбили. За заведомо ложный донос о совершении преступления ей грозит штраф.

Так, 22 февраля текущего года жительница города Тюмени 1986 года рождения, обратилась в отдел полиции № 5, сообщив, что земляки ее сожителя, гражданина одной из соседних Республик, их ограбили. Якобы, ворвавшись в квартиру и применив насилие, они отобрали все ценное имущество — ювелирные изделия — и денежные средства. Разобравшись в ситуации со всех сторон, участковый уполномоченный установила, что все указанные вещи и деньги женщина вместе с сожителем добровольно отдала знакомым, рассчитавшись за долги. Злоумышленники предположили, что заявив в полицию, они смогут и вернуть имущество и снять с себя бремя существующего долга. Однако под весом неопровержимых доказательств тюменка созналась и рассказала о том, как события происходили на самом деле.

По данному факту в отношении нигде не работающей гражданки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть «заведомо ложный донос о совершении преступления». Задержанной грозит минимальное наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей, а максимальное наказание за данное преступление — лишение свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени.

Сотрудники полиции предупреждают, что попытка обмануть правоохранительные органы в корыстных целях преследуется по закону. Не пытайтесь запутать следствие дачей ложных показаний или, наоборот, сокрытием известной вам информации.

#Ограбления#Женя#Происшествия#Новости#УМВД России по г. Тюмени#Долги
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