Переходил дорогу вне «зебры» и угодил под колеса

Утром в районе Рощино на улице Ильюшина, 19 областного центра автомобиль Honda сбил пешехода. 27-летний водитель на иномарке, поворачивая налево с улицы Илюшина на улицу Туполева, не пропустил на пешеходном переходе 26-летнюю девушку. Девушка госпитализирована с подозрением на перелом бедра, ушибами таза, локтя и сотрясение головного мозга.
Вечером в городе Заводоуковске на улице Революции, 35 автомобилем ВАЗ — 2112 сбит мужчина 38-ми лет. Со слов водителя, пешеход неожиданно вышел на проезжую часть перед его автомобилем. С закрытой черепно-мозговой травмой, переломом правой руки и рваной раной головы пешеход доставлен в больницу. По предварительным данным мужчина переходил дорогу вне «зебры», не дойдя ста метров до пешеходного перехода.
На улице Самарской города Тюмени в 8-ом часу вечера произошло столкновение двух иномарок. По предварительной информации, 21-летний водитель на Toyota нарушил очередность проезда перекрестков, не уступив дорогу автомобилю Geely. В результате аварии травму получил 28-летний водитель китайской автомашины, у него ушиб предплечья, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.