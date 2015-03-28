Переходил дорогу вне «зебры» и угодил под колеса

Вечером в городе Заводоуковске на улице Революции, 35 автомобилем ВАЗ — 2112 сбит мужчина 38-ми лет. Со слов водителя, пешеход неожиданно вышел на проезжую часть перед его автомобилем. С закрытой черепно-мозговой травмой, переломом правой руки и рваной раной головы пешеход доставлен в больницу. По предварительным данным мужчина переходил дорогу вне «зебры», не дойдя ста метров до пешеходного перехода.