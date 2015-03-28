Евгений Гараничев готовится к «Гонке Чемпионов»

«Все этапы были трудными, но мне сразу удалось войти в режим. Получилось хорошо начать и хорошо закончить. К тому же, очень радовало то, что на каждом метре дистанции находились болельщики и всячески поддерживали. Это придавало сил и помогало полностью выкладываться на трассе», — поделился впечатлениями о прошедшем Кубке мира, который недавно состоялся в Ханты-Мансийске, известный тюменский биатлонист Евгений Гараничев.
А буквально через неделю Евгения ждет участие в «Гонке Чемпионов». Как правило, в ней выступают по 10 лучших биатлонистов и биатлонисток мира.
Добавим, что недавно биатлонист стал лицом рекламной компании «Покупаем Тюменское», плакаты с его фотографиями можно увидеть в городе. «Я с радостью поддерживаю наш регион и местную продукцию. Тем более, что сам покупаю тюменское молоко и многое другое. Сняться в рекламе предлагают редко, но каждый раз это интересный опыт для меня. До сих пор, когда вижу плакаты со своими фотографиями, думаю, что не очень похож на себя. Не привык еще к такому», — говорит Евгений.
Отметить стоит, что Гараничев не избалован, не ходит по городу с охраной и открыт к общению: «Меня легко можно встретить в магазине, на улице. Мы с супругой любим гулять по набережной. Если меня кто-то узнает, я с удовольствием общаюсь, фотографируюсь».
По завершении сезона Евгений поедет в санаторий «Тараскуль» — именно там уже третий год подряд будет отдыхать известный спортсмен. «Это идеальное место для восстановления сил к следующему сезону», — считает биатлонист.
«Мы любим и уважаем спорт, всячески стараемся поддерживать и развивать. Стоит гордиться тем, что на несколько дней Тюмень станет центром мирового биатлона. Моя семья, конечно, будет присутствовать на этой гонке. Мой сын является большим поклонником Евгения Гараничева и биатлона в целом, поэтому мы не можем пропустить такое значительное событие, тем более, что оно впервые пройдет в Тюмени», — прокомментировала гендиректор группы компаний «ЭНКО», которая является спонсором предстоящей гонки, Елена Валериевна.
«Гонка чемпионов», которая пройдет в Тюмени на стадионе «Геолог» 5 апреля, станет не только спортивным событием, но и общегородским праздником. Евгений Гараничеву мы желаем выйти из нее с победой.
Ирина Алькаева