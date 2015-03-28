Евгений Гараничев готовится к «Гонке Чемпионов»

Добавим, что недавно биатлонист стал лицом рекламной компании «Покупаем Тюменское», плакаты с его фотографиями можно увидеть в городе. «Я с радостью поддерживаю наш регион и местную продукцию. Тем более, что сам покупаю тюменское молоко и многое другое. Сняться в рекламе предлагают редко, но каждый раз это интересный опыт для меня. До сих пор, когда вижу плакаты со своими фотографиями, думаю, что не очень похож на себя. Не привык еще к такому», — говорит Евгений.