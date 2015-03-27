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Водителей большегрузов могут обязать возить с собой цепи противоскольжения

27 марта 2015, 14:49
Депутаты Госдумы рассмотрят новый законопроект, который обяжет водителей транспортных средств максимальной массой более 3,5 тонн возить с собой в зимнее время цепи противоскольжения.

По словам автора поправок депутата Дмитрия Носова, необходимость закона обусловлена зимними заторами, которые зачастую образуются по вине большегрузов. «Многие из нас видели картину, как зимой какой-нибудь грузовик не может тронуться с места. Каждый год одно и то же: столько аварий и коллапсов на дороге происходит из-за тяжелого транспорта на всесезонной резине, не оборудованного цепями противоскольжения. Вы помните, как от Москвы до Твери автомобилисты не могли проехать четыре дня, был введен режим ЧС. Такой же ад водители переживали и в Ростове-на-Дону», — пояснил автор инициативы.

По мнению законодателя, наличие цепей противоскольжения не принесет автомобилистам больших хлопот. А за отсутствие цепей депутат предлагает штрафовать водителей на 3 тысячи рублей.

В законопроекте отмечается, что обязанность возить цепи будет начинаться в октябре, а заканчиваться в марте, хотя отдельные субъекты федерации смогут устанавливать и свои временные рамки. Таким образом, большинству водителей грузовиков придется возить с собой цепи противоскольжения на протяжении полугода.

#Новости#Автомобили#Госдума РФ#Транспорт#Маша#Общество
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