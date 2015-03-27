Водителей большегрузов могут обязать возить с собой цепи противоскольжения

По словам автора поправок депутата Дмитрия Носова, необходимость закона обусловлена зимними заторами, которые зачастую образуются по вине большегрузов. «Многие из нас видели картину, как зимой какой-нибудь грузовик не может тронуться с места. Каждый год одно и то же: столько аварий и коллапсов на дороге происходит из-за тяжелого транспорта на всесезонной резине, не оборудованного цепями противоскольжения. Вы помните, как от Москвы до Твери автомобилисты не могли проехать четыре дня, был введен режим ЧС. Такой же ад водители переживали и в Ростове-на-Дону», — пояснил автор инициативы.