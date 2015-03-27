Ветеран живет рядом

Каждому из нас не нужно объяснять, кто такие ветераны. Мы сами знаем, что они сделали для нас с вами. Своей нелегкой жизнью они обеспечили наше будущее и этим заслужили высокое почтение. Привыкшие в жизни довольствоваться малым, бывшие фронтовики и труженики тыла благодарно принимают социальную поддержку, так как многие из них продолжают нуждаться в постоянной заботе, испытывать немало житейских проблем.