nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Ветеран живет рядом

27 марта 2015, 13:47
В Тюмени стартует благотворительная акция «Ветеран живет рядом». Для участия в ней приглашаются предприниматели, бизнесмены и просто граждане.

Каждому из нас не нужно объяснять, кто такие ветераны. Мы сами знаем, что они сделали для нас с вами. Своей нелегкой жизнью они обеспечили наше будущее и этим заслужили высокое почтение. Привыкшие в жизни довольствоваться малым, бывшие фронтовики и труженики тыла благодарно принимают социальную поддержку, так как многие из них продолжают нуждаться в постоянной заботе, испытывать немало житейских проблем.

Проводя акцию, организаторы планируют напомнить нашим землякам о необходимости поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы, окружить их вниманием, оказать возможную помощь в предоставлении социально-бытовых услуг (парикмахерские, клининговые услуги, ремонт одежды, ремонт квартиры, обуви и др.), приобретение бытовых предметов, финансовую поддержку, сообщает Центр по предоставлению мер социальной поддержки населению. Уточнить информацию можно по телефону: 8(3452) 41-15-78 (Буракова Анастасия Петровна).

Напомним также, что портал NashGorod.ru ежегодно проводит акцию «Поздравление ветеранов силами форумчан». Узнать о ней можно по ссылке.

#Новости#Услуги#Ветераны войны и труда#Ветераны#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25