Ветеран живет рядом

Каждому из нас не нужно объяснять, кто такие ветераны. Мы сами знаем, что они сделали для нас с вами. Своей нелегкой жизнью они обеспечили наше будущее и этим заслужили высокое почтение. Привыкшие в жизни довольствоваться малым, бывшие фронтовики и труженики тыла благодарно принимают социальную поддержку, так как многие из них продолжают нуждаться в постоянной заботе, испытывать немало житейских проблем.
Проводя акцию, организаторы планируют напомнить нашим землякам о необходимости поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы, окружить их вниманием, оказать возможную помощь в предоставлении социально-бытовых услуг (парикмахерские, клининговые услуги, ремонт одежды, ремонт квартиры, обуви и др.), приобретение бытовых предметов, финансовую поддержку, сообщает Центр по предоставлению мер социальной поддержки населению. Уточнить информацию можно по телефону: 8(3452) 41-15-78 (Буракова Анастасия Петровна).
Напомним также, что портал NashGorod.ru ежегодно проводит акцию «Поздравление ветеранов силами форумчан». Узнать о ней можно по ссылке.