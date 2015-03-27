Тюменцев приглашают на час Земли

Возле филармонии горожане зажгут свечи и сразу после отключения подсветки пройдут шествием к зданию правительства области на вторую площадку, где их встретят молодежные общественные движения.
На Центральной площади с 20:00 до 22:00 тюменцев ждёт артмоб со зажженными свечками, фаер-шоу и выступление музыкантов с этническими барабанами. Также будет осуществлён сбор средств и корма для приюта «Лучший друг» и проведена бесплатная ярмарка «Фримаркет».
Организаторы призывают тюменцев присоединиться к акции мирового масштаба и сделать свой вклад в поддержку экологии. Это можно сделать, участвуя в мероприятиях, а также, если отключить свет дома и в офисе и зажечь свечи в окнах на время проведения акции — с 20 часов 30 минут ровно на один час.
«Час Земли» — это акция, которая заслуживает внимания. Думаю, что каждому из нас не трудно выключить на время электроприборы и дать отдохнуть и себе, и природе. Такие мероприятия важны для сплочения людей, которые в век информационных технологий стали отдаляться друг от друга, и для экологии, которая испытает колоссальные нагрузки из-за деятельности человека», — комментирует председатель общественного совета при Росприроднадзоре по Тюменской области Юлия Денеко.
Эксперт отмечает, что раньше, когда «Час Земли» настигал ее дома, она обязательно выключала все бытовые приборы. А теперь, когда ООО «НИИ Экологии и рационального использования природных ресурсов» и общественный совет при Росприроднадзоре стали традиционными партнерами акции, Юлия Денеко принимает активное участие в мероприятиях на различных площадках.
Напомним, что время проведения акции 28 марта с 20 часов 30 минут до 21 часа 30 минут. В это время отключат подсветку зданий администраций Тюменской области и города, Тюменской областной думы, корпусов ТюмГУ, ТюмГНГУ и ТюмГАСУ, сообщает пресс-служба Общественного совета при Росприроднадзоре по Тюменской области.