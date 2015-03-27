Тюменцев приглашают на час Земли

«Час Земли» — это акция, которая заслуживает внимания. Думаю, что каждому из нас не трудно выключить на время электроприборы и дать отдохнуть и себе, и природе. Такие мероприятия важны для сплочения людей, которые в век информационных технологий стали отдаляться друг от друга, и для экологии, которая испытает колоссальные нагрузки из-за деятельности человека», — комментирует председатель общественного совета при Росприроднадзоре по Тюменской области Юлия Денеко.