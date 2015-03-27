Тура может разлиться больше, чем в прошлом году

По словам начальника главного управления МЧС по Тюменской области, если ночью температура будет опускаться ниже нуля, а днем будет плюсовой, то паводок пройдет безболезненно; если ночью будут плюсовые температуры, то пока грунт не отойдет, возможно верховое подтопление — зальет водой садовые общества, огороды, может появиться вода в подвалах и погребах.