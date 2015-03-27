Тура может разлиться больше, чем в прошлом году

Областное ГУ МЧС озвучило прогноз паводка этой весной. Уровень воды будет подниматься в конце апреля — начале мая, а также до середины июня, когда идет таяние в горах в Свердловской области.
Начальник ГУ МЧС по Тюменской области Юрий Алехин отметил, что максимальный уровень воды прогнозируется на 1 метр выше уровня прошлого года. Напомним, в 2014 году вода поднялась достаточно высоко и даже скрыла нижний уровень набережной у моста Влюбленных.
Запасы воды в почве и снега в некоторых районах нашей области, соседних регионах, а также Северном Казахстане значительно превышают прошлогодние. Районы, которые могут больше всего пострадать от подтопления — Ишимский, Викуловский, Абатский, Повышенный уровень воды ожидается на реках Вагай, Иртыш, Ишим, Тобол, Тура и Исеть.
Критический уровень подъема воды для Туры — 11,5 метров. В прошлом году вода доходила до отметки 9,8 м. Даже при воплощении пессимистичного прогноза вода этой весной не поднимется выше 10,8 м, то есть критическую отметку не превысит.
По словам начальника главного управления МЧС по Тюменской области, если ночью температура будет опускаться ниже нуля, а днем будет плюсовой, то паводок пройдет безболезненно; если ночью будут плюсовые температуры, то пока грунт не отойдет, возможно верховое подтопление — зальет водой садовые общества, огороды, может появиться вода в подвалах и погребах.
Областное ГУ МЧС к паводку готово: закуплено 84 мотопомпы для откачки воды. В понедельник будет утверждено выделение денежных средств для проведения противопаводковых мероприятий и закупки необходимой техники. Имеется резерв, оставшийся после закупок прошлого года, проводятся тренировки.