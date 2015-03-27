Руслан Белый: «В Тюмени нет нефти!»

Выйдя на сцену, комик обратил внимание на стул, поставленный рядом с ним для выступления… прозвучала первая шутка: «Что это за унитаз? Как на нём сидеть?» Вообще, присутствующие на выступлении «философа» из Воронежа только и делали, что смеялись. В самом начале концерта все также выяснили следующее: «В Тюмени нет нефти. Горожане живут на снег, который перекрашивают в чёрный цвет. Когда он растает, отправляют в московский Лукойл. А в столице понять не могут, что за говнобензин получается потом».