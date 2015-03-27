Руслан Белый: «В Тюмени нет нефти!»

Выйдя на сцену, комик обратил внимание на стул, поставленный рядом с ним для выступления… прозвучала первая шутка: «Что это за унитаз? Как на нём сидеть?» Вообще, присутствующие на выступлении «философа» из Воронежа только и делали, что смеялись. В самом начале концерта все также выяснили следующее: «В Тюмени нет нефти. Горожане живут на снег, который перекрашивают в чёрный цвет. Когда он растает, отправляют в московский Лукойл. А в столице понять не могут, что за говнобензин получается потом».
Белый со сцены бранные слова старался не говорить, однако постоянно употреблял нецензурное междометие-паразит, пояснив публике, что оно усиливает эмоциональную окраску его выступлений.
Концерт Руслана в тюменском «Максимилиансе» длился более полутора часов. За это время он успел поговорить с залом о фитнесс-центрах, воспитании детей, многодетных семьях, шоу «Голос», армии, инстаграмных девушках, шутках мужчин, губернаторе Сахалина и лихорадке эбола. Оказывается, что глава Сахалина, у которого дома нашли миллиард, был пиратом! Ведь у него нашли деньги, драгоценности, а сам он жил на острове! Всё сходится — пират Охотского моря. Что касается эболы, то заслуженный мастер спорта России по stand up’y предложил отправить в Африку Онищенко. Тот, в свою очередь, лихорадку на жарком материке просто бы запретил.
Не остались без внимания Белого и аэропорты, люди, заматывающие чемодан перед вылетом в ленту, и молодёжь, которая в 18 лет ужасно воняет.
Резидент «Comedy Club» обещал написать новых шуток и опять приехать в Тюмень! Надеюсь, на своё следующее выступление самолёт, в котором полетит Руслан, реально заправят тюменским снегом. Вот тогда его путешествие сразу объединит несколько тем, на которые можно будет сочинить массу приколов.