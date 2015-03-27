Названы самые выгодные для продажи автомобили в России

Эксперты изучили, как менялась стоимость автомобилей с момента приобретения новой модели в 2011-м до ее продажи в 2014 году. Аналитики рассчитали индекс остаточной стоимости и на его основе составили рейтинг машин. В исследовании учитывалось 1900 показателей, среди которых тип кузова, трансмиссии и объем двигателя.