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Названы самые выгодные для продажи автомобили в России

27 марта 2015, 10:43
Аналитическое агентство «Автостат» определило, какие модели автомобилей, представленные на российском рынке, меньше всего потеряли в цене в течение трех лет.

Эксперты изучили, как менялась стоимость автомобилей с момента приобретения новой модели в 2011-м до ее продажи в 2014 году. Аналитики рассчитали индекс остаточной стоимости и на его основе составили рейтинг машин. В исследовании учитывалось 1900 показателей, среди которых тип кузова, трансмиссии и объем двигателя.

Победителем в A-классе стал Chevrolet Spark, который за три года сохранил 79,2% от начальной стоимости. Лучшим автомобилем в сегменте B оказался Renault Sandero, его результат — 90,9%. Первую ступень в гольф-классе заняла Toyota Corolla (82,9%).

В классе микровэнов сохранить в цене больше всего удалось Nissan Note (83,2%), а победителем среди пикапов стала Toyota Hilux (91,2%).

Среди кроссоверов лучшими были признаны Lada 4×4 (85,2%), Volkswagen Touareg (81,4%), Kia Sportage (79,7%) и Toyota Highlander.

В премиум-классе по сохранению остаточной стоимости отличились Range Rover Evoque (82%), Porsche Cayenne (75,3%), BMW 5-Series (73,8%), Lexus LS (70,2%) и Audi Q5 (79,8%).

#Новости#Автомобили#Статистика#Транспорт#Маша#Общество
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